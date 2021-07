Návrat o stovky let zpět chystají v Jihlavě pod vrchem Rudný. Magistrát chce v tamních lesích připomenout slavnou hornickou minulost.

O velkých plánech hovořil Jan Šustr, vedoucí oddělení vodního hospodářství a správy podzemí. | Video: Deník/Martin Singr

/VIDEO/ O velkých plánech hovořil Jan Šustr, vedoucí oddělení vodního hospodářství a správy podzemí. „Budeme otevírat štolu a šachtu Nejsvětější Trojice, tady bude stát skanzen. Bude to malinké, ale vypovídající,“ ukazoval do lesa s tím, že by vše mělo vypadat podobně jako ve středověku, kdy se v lokalitě těžila ruda.