Až devět tisíc lidí. Přesně tolik obyvatel by v budoucnu mohlo přibýt Jihlavě díky nové výstavbě. Město o ní uvažuje v jižní lokalitě nedaleko Cityparku. „Nápad se mi líbí. Bylo by to kousek od náměstí, ale zároveň na okraji města. Uvažuji o přestěhování do Jihlavy a toto místo mě opravdu zaujalo,“ komentovala Veronika Malá bydlící nedaleko krajského města.

Studie nové lokality Jihlava - jih. | Foto: Archiv Města Jihlava

Nápad se líbí také Markovi Grande z Jihlavy. „Prohlédl jsem si prezentaci, jak by se město mohlo rozrůstat směrem na jih a přijde mi to jako rozumný krok. Líbí se mi i to, jak je tam zakomponovaná zeleň, parky a vyhlídka,“ svěřil se Deníku.