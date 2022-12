Nové hledání ceny v případě stávajícího projektu by mohlo zabrat zhruba půl roku. Pokud by došlo také k přeprojektování, bylo by to na podstatně déle. A hokejistům Dukly by se pobyt v azylu protahoval, byť půjde o multifunkční halu, která bude sloužit nejen hokejistům.

Horácká multifunkční aréna? Musíme sehnat peníze a začít stavět, říkají všichni

Dále Ryška oznámil, že se město bude ucházet o dotaci pro specifické brownfieldy, čemuž by mohl odpovídat starý zimní stadion. Ta má být vypsaná desátého ledna a je velká šance ji získat. Primátor předpokládá, že by tam město mohlo dostat minimálně sto padesát milionů korun.

Na financování se přitom bude podílet Národní sportovní agentura, která může dát tři sta milionů, Kraj Vysočina slíbil půl miliardy. Samotné město už si vzalo úvěr šest set milionů korun. Dohromady to dává částku miliarda čtyři sta milionů korun, o které se ještě letos na jaře hovořilo jako o reálné cenovce.

Aréna v Jihlavě: postavit se dá pod dvě miliardy, zní z radnice. Zasedne komise

V obálkách ale byla nejvýhodnější nabídka o půl miliardy dražší. Radnice jedná o spolufinancování s velkými firmami, k tomu by si mohla vzít ještě úvěr na dvě stě až tři sta milionů. Ve chvíli, kdy by velkou část peněz město sehnalo, přišla by v úvahu žádost o navýšení spolufinancování od hejtmanství.