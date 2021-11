/FOTO, VIDEO/ Já jsem v šedesátých letech hrál za Sokol Javořice a tady v Puklicích jsem střílel góly. Vy jste mě neměli rádi, tak jsem napsal polku, abych si vás udobřil. Tak v nadsázce okomentoval vznik nové Puklické polky Jaroslav Hájek z Kališť na Jihlavsku. Je to jeho 747. text.

Puklická polka se místním líbila, fotbalová minulost autora však mnohé překvapila. | Video: Deník/Martin Singr

Je to také již pětapadesátá polka věnovaná obcím. „Za padesát písniček jsem se dostal do České knihy rekordů. Až jich budu mít šedesát, některé jsou už rozdělané, snad mi to v Pelhřimově přepíšou,“ věří Hájek, který je mezi rekordmany zapsán i díky nejvýše položené vinici v celé republice. Pod Javořicí pěstuje víno ve výšce 690 metrů nad mořem. „Nemáme tady teplo jako třeba na jižní Moravě nebo v Itálii, ale máme výhodu, že se víno dříve dostane k vodě,“ porovnal již dříve podmínky.