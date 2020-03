Podobné negativní zkušenosti mají i další ubytovací zařízení, především menší penziony. Rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o tom, že letošní Světový pohár v biatlonu bude bez diváků, pro mnohé znamenalo velké zklamání. „Měl jsem mít plný penzion, místo toho byl úplně prázdný. Lidé zrušili všechny rezervace,“ posteskl si i Marek Kahle z Penzionu Fryšavský ledovec.

Mnohem lépe na tom byla ubytovací zařízení, v nichž našli azyl sami závodníci. Například Hotel Ski, Maršovská rychta nebo penzion Horácko ve Třech Studních měly plno. A někteří biatlonoví fanoušci přijeli i přesto, že do Vysočina areny nemohli. „Zaznamenali jsme několik zrušených pobytů. Ztráta však není nijak výrazná. Měli jsme také několik pokojů obsazených návštěvníky, kteří se k nám pravidelně na biatlon vrací. Letošní nečekanou situaci využili k tomu, aby konečně více poznali naše okolí. Naplánovali si místo biatlonu výlety za památkami a do přírody,“ řekla Martina Sedláková ze Zámku Žďár nad Sázavou.

Pomohli dělníci

A nestěžovali si ani ti ubytovatelé, kteří se rozhodli nespoléhat plně na biatlonové fanoušky a raději se zařídili po svém. „K nám jezdí pravidelně v době biatlonu parta šesti lidí z Karlových Varů. Vždycky si zamlouvají ubytování dopředu. Letos to bylo poprvé, co rezervaci zrušili. Byly to ale jen dva pokoje. Všechny ostatní jsme měli obsazené dělníky, co zpracovávají dřevo po kůrovcové kalamitě. Takže jsme měli v podstatě plno,“ usmála se Marie Buchtová z penzionu U statkářky v Habří.

Na biatlonové fanoušky nečekali ani v Hotelu Devět skal v Milovech. Tam se zaměřují na zcela jinou cílovou skupinu. „Náš resort je zaměřený hlavně na pobyty rodin s dětmi a kongresovou klientelu, takže jsme v době konání biatlonových závodů žádný zásadní pokles rezervací nepocítili. Je ale možné, že pokud se situace s hrozbou koronaviru nezklidní, tak bude situace i pro nás jiná,“ zamyslel se nad budoucností ubytovacích zařízení ředitel hotelu Petr Opluštil.

Problém by podle něj mohl nastat v případě, že by se onemocnění COVID-19 v republice více rozšířilo. I na tuto variantu už se ale v Hotelu Devět skal připravují. „Zavedli jsme jistá opatření, vybavili podnik sanitačními přípravky a proškolili personál, jak v mimořádných situacích postupovat. Personál obdržel i nějaké peníze v rámci benefitního systému na nákup přípravků a vitamínů, aby si mohl posílit imunitu, a tím snížit riziko nákazy,“ informoval Opluštil.