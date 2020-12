Dočkal pochází ze sousední Nové Vsi u Světlé a jak tvrdí, o bezdomovce se staral už dřív. „O vánočních svátcích jsem několik let známým bezdomovcům nabízel sváteční jídlo u sebe doma. Bylo mi jedno, co si o mně sousedé myslí, že si ze mě dělají legraci,“ prohlašuje.

Letos začal provozovat hospodu U Splavu ve Světlé nad Sázavou, protože to byl vždycky jeho velký sen. „V březnu jsem hospodu otevřel, ale dlouho jsem si ji neužil. Za pár měsíců ji zavřel koronavirus,“ povzdechl si.

V oboru pohostinství přitom nikdy předtím nepodnikal. „Zkoušel jsem všechno. Nejdřív jsem pracoval ve sklárnách, dokonce jsem byl určitou dobu nezaměstnaný. Dělal jsem, co se dalo,“ popisuje, hostinský se sociálním cítěním svou životní pouť.

Bramborový salát a makrelu

Právě díky mnoha vzletům a pádům si podle svých slov zachoval soucit s lidským osudem. Letos se proto rozhodl zpříjemnit vánoční svátky lidem, kteří neměli v životě štěstí. „I když mám hospodu zavřenou, nechci sedět a brečet. Tak jsem se rozhodl, že ten čas, co mám, využiji pro charitu. Tři dny, od Štědrého dne do Štěpána, budu v hospodě od jedenácti dopoledne do tří odpoledne podávat obědy pro bezdomovce. Bramborový salát a pečenou makrelu,“ nastínil hostinský svůj dobročinný projekt, se kterým oslovil dokonce i charitu a Potravinovou banku v Ledči nad Sázavou.

Kolik obědů pro lidi bez domova uvaří, zatím nemá tušení. Zřejmě jich ale bude několik desítek. „Já za to žádný vděk nečekám. Dělám to z osobního rozhodnutí a na vlastní náklady. Ani osobně mě to nijak nezatíží, já nad hospodou bydlím,“ říká bývalý sklář.