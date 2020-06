David Hoffinger z Havlíčkova Brodu se půl roku vyhýbal nástupu do vězení. Před soudem násilností litoval.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě poslal v úterý 16. června do vězení na pět let čtyřiatřicetiletého Davida Hoffingera z Havlíčkova Brodu za domácí násilí. Trest dostal za dva skutky. Už loni v únoru ho jihlavský soud poslal za mříže na čtyři roky kvůli týrání dětí a družky. Ten havlíčkobrodský mu k tomu tento týden přidal ještě rok za to, že bývalé družce zlomil krční obratel.