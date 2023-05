Za sebou zanechal manželku Olgu Henzelovou, se kterou měl dceru. Ta byla v době tragédie už dospělá. „Přesto to pro nás bylo velice obtížné. Hlavně po psychické stránce. Byl to velký šok. Člověk nepočítá s tím, že najednou přijde o manžela. Nejde se na to nijak připravit. Hasičství je přitom krásné povolání, kde se zachraňují lidské životy. Probírali jsme to s Lubošem, než do sboru vstoupil,“ popisuje vdova s tím, že jí po manželově smrti pomohli jeho kolegové i rodina.

Olga Henzelová si vybavuje chvíle, kdy se o smrti svého manžela dozvěděla. „Přišli mi to oznámit hasiči do banky, kde jsem tehdy pracovala. Bylo jich pět nebo šest. Všichni okolo mě to už věděli, moje kolegyně brečela. Zavolali mě pak do sálu, kde mi zprávu sdělili. Já měla v tu chvíli před očima temno. Hasiči mi pak nabídli pomoc psychologa, kdybych ho potřebovala,“ vzpomíná Henzelová.

Hokejový memoriál

Na počest Luboše Henzela pak kolegové několik let pořádali hasičský turnaj v hokeji, který po něm pojmenovali. Na ten dojížděly i zahraniční týmy hasičů z Finska, Švédska, Slovenska či Kanady. Právě v Kanadě si zimní sport Luboš Henzel zahrál i s kolegou Jiřím Mokrým. Ten pak následně připomínkové turnaje organizoval. „Na ten nápad jsme přišli s kolegy. Chtěli jsme uctít Lubošovu památku. Vzpomínáme na něj jenom v dobrém,“ popisuje jeho hasičský kolega.

Jiří Mokrý hrával s Henzelem i malou kopanou. „Byl velmi sportovně nadaný. Prim však vždy u něj hrál hokej. Dostali jsme od hasičských kolegů i pozvánku, abychom si zahráli přímo v Kanadě. Ti samí kluci pak následně na oplátku přijeli do Žďáru, aby na Luboše zavzpomínali,“ přibližuje Mokrý a dodává důvod, proč turnaj po roce 2009 skončil. „Drželi jsme to šest let, jenže to bylo finančně náročné. Do toho přišla finanční krize a už se to nedalo udržet. Možná to letos znovu obnovíme. Je to dvacet let od tragédie a chtěli bychom si Luboše připomenout,“ zvažuje jeho kamarád.

Smrt Luboše Henzela ovlivnila sport i přímo ve Žďáře nad Sázavou. „Přátelé jsme byli od dětství, oba jsme pocházeli z Nové Vsi u Nového Města na Moravě a oba jsme byli sportovně naladění. Luboš se věnoval závodně i cyklistice. Byl tu hodně aktivní figurou, pomáhal pořádat přátelské zápasy i mezi hokejisty a fotbalisty,“ vysvětluje Martin Nečas, který je v současnosti předsedou sportovního klubu ledního hokeje ve Žďáře nad Sázavou.

Láska ke sportu se Luboši Henzelovi nakonec stala osudnou. Spolu s dalšími kolegy jel reprezentovat žďárské profesionální hasiče do Znojma. „Po cestě však havarovali u Vílance na Jihlavsku. Luboš Henzel to odnesl životem. Část kolegů byla zraněná,“ dodává Nečas.