Stačí jít po čichu. Po celé obci se line vůně, která člověka neomylně přivádí ke zdejšímu hřišti. Na něm stojí množství kotlíků, pod kterými plápolá oheň – a v každém z nich bublá guláš. „Tohle je staročeský divočák. Dávám do toho červené víno, rum a rybízovou marmeládu. Nakonec to zakapu citronem,“ prozrazuje neobvyklý recept Miloš Kováč.

Milovníci kulinárních zážitků si v sobotu v Uhřínově u Velkého Meziříčí přicházejí na své. Už podruhé zde totiž svůj um předvádějí amatérští mistři ve vaření kotlíkových gulášů. A to nejen z řad místních. Nejenže tu mají česko-slovenské družstvo, ale celek s názvem Hrobníci vede hovorný Kazachstánec s přezdívkou Gedy. Mluví však výborně česky. „Radši se neptejte, z čeho ten guláš vaříme. Musí vám stačit název našeho týmu Hrobníci – a pak si spojíte vše ostatní. Ale můžeme vás ujistit, že maso už je opravdu zralé,“ vykládá s vážnou tváří Gedy a jeho parťák Čaj přikyvuje.

Česko-slovenský tým tvoří dvě dámy a dva pánové. A také děti. Dámy jsou Slovenky, pánové Moraváci, děti jsou společné, československé. „Vaříme podle rodinného receptu. Hovězí kližka a hovězí zadní nezahuštěné moukou, ale brambory. K tomu je originální maďarská paprika. A speciální ingrediencí, kterou jsme do toho dali, je láska,“ smějí se Michaela Dočkalová se Zuzanou Vilímovou, obě původem z bratislavské Petržalky, nyní již dlouho obyvatelky Uhřínova.

Z prsíček divokých kachen

Také další mužstvo vypadá cizokrajně, zdání však klame. I když je pravda, že tak úplně místní není. Pod rozložitým stanem posedává asi osm lidí včetně dětí – všichni v tričku s francouzským nápisem Skieur Goulasch Équipe. Nejedná se však o soutěžící ze země galského kohouta, nýbrž z brněnské Bystrce. „My jsme lyžařský oddíl. Žijeme sice v Brně, ale já pocházím z Velkého Meziříčí, tak se vrací do rodného kraje zkusit štěstí,“ objasňuje kapitán týmu Karel Aujezský a jeden z mladších členů představuje ingredience, které se vaří nad ohněm. „Máme tam hovězí krk z mladého býčka plemene Argus naložený v červeném víně.

“Velice zajímavé složení má guláš týmu Kačenka Herb. „Je z prsíček divokých kachen. To byste nevěřil, co všechno se z nich dá dělat. Řízky, svíčková a teď děláme gulášek. Divoká kachna, to je opravdu nedoceněná zvěřina,“ rozplývá se Jan Klimeš.

Než se guláše připraví, je potřeba trochu podráždit chuťové buňky. Organizátoři proto vyhlašují soutěž v pití piva na rychlost.

Nejrychlejším pijanem je Jiří Škorpík, ve kterém půllitr rezavého moku mizí za 5,6 sekund. A aby to dětem nebylo líto, ty mohou soutěžit v rychlostním pití limonády. Některé svůj výkon berou tak vážně, že jim pak bublinky lezou ven i nosem. „Teda, až tenhle bude pít pivo, to se rodiče pěkně prohnou,“ komentuje výkon jednoho chlapce moderátor.

Všechny kulinářské výtvory ohodnotila jak odborná porota, tak mlsné jazýčky návštěvníků. Odborníci ochutnávali anonymní vzorky, u nichž hodnotili barvu guláše, hustotu a chuť omáčky, kvalitu a chuť masa a celkový dojem. Na základě těchto kritérií na prvenství dosáhl guláš týmu Kotlíci z Otína. Laickým hodnotitelům naopak nejvíce chutnal guláš Mazáků z Uhřínova.