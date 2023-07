Hrát chodí každý den. „Golf si člověk plánuje tak, jak se mu to hodí. Ale lidé chodí každý den, i když prší. Máme deštníky, oblečení do deště a větru,“ popisuje Lucie Fürstová, sama aktivní hráčka. „Hrát se může kdykoliv, jen při bouřce samozřejmě ne, golfové hole jsou železné," dodává s úsměvem.

Nezahálí ani sekačky. Hřiště, kde je osmnáct jamek, má osmašedesát hektarů. To je jako zhruba devadesát fotbalových hřišť. „Trávu sekáme každý den, vždy jiné plochy. Každá část hřiště - odpaliště, fairway nebo greeny - se seká na jinou výšku trávy, sekačky vyjíždějí od pondělí do soboty a někdy i v neděli, když je potřeba,“ popisuje a upozorňuje, že greeny musí mít čtyři milimetry, tam sekačky jezdí třikrát do týdne.

Lucie Fürstová pracovala jako provozní na minigolfu v Jihlavě, kam mohl přijít kdokoli. Na golfu to tak není, tam je potřeba mít zkoušku způsobilosti, kterou však není nijak složité udělat. „Je potřeba vědět, jak se na hřišti chovat, golf má svá pravidla,“ vysvětluje Lucie Fürstová s tím, že už dávno nejde o hru pro horních deset tisíc. „Troufám si říct, že když pojedu na týden na hory, tak mě to bude stát daleko více než celá golfová sezona,“ odhaduje. Za osmnáct tisíc ročně může člověk hrát od pondělí do neděle, od jara do prvního sněhu.

Hrát chodí lékaři, majitelé firem, ale třeba i kuchaři nebo zaměstnanci na různých pozicích, ne jen manažerských. Prvotní investice do vybavení je do deseti tisíc a to včetně pár hodin s trenérem. Za golfem přitom není třeba jezdit jen do Telče. Tréninkový areál je třeba i v Přísece na Jihlavsku, devítijamková hřiště jsou v Havlíčkově Brodě nebo ve Svratce na Žďársku.

Tam je nejstarší hřiště na Moravě a čtvrté nejstarší v České republice. „V předešlých dvou letech bylo naše hřiště vyhlášeno jako nejlepší devítijamkové hřiště v České republice,“ připomíná manažer klubu Golf Club Svratka 1932 Marek Kunc. Díky poloze ve výšce sedm set metrů nad mořem a mnoha devadesátiletým stromům je tam i v horkém létě příjemnější teplota než jinde. O hráče ani členy ve Svratce nemají nouzi.

V Telči je hřiště větší, tam se hraje většinou osmnáct jamek, hráči nachodí kolem sedmi kilometrů, a tak přijdou vhod golfové vozíky. Hra trvá asi čtyři hodiny. „Začít s golfem je možné v každém věku, jak v dětství, tak jako penzista. Máme spoustu členů, kteří opravdu s golfem začínali v šedesáti letech,“ říká Lucie Fürstová.

Je i rozdíl v přístupu mužů a žen ke hře. Zatímco muži více soutěží mezi sebou, pro ženy je to spíš setkání na hřišti. „Golf je pro všechny, sportovce i rekreační hráče. Pro všechny, kteří se chtějí hýbat a dělat něco pro sebe, navíc na čerstvém vzduchu a v hezké přírodě. Pro mnohé je zajímavý i prvek soutěžení a snaha překonávat sám sebe a zlepšovat se,“ líčí provozovatelka telčského hřiště.

I v Telči museli reagovat na inflaci a zdražili roční členství o tisíc korun, nyní je to zmiňovaných osmnáct tisíc. „Začínali jsme začátkem dubna a počítali s odlivem členů, velká část provozu se financuje z členských příspěvků a všechno se zdražuje,“ vysvětluje Lucie Fürstová. Jedním dechem však dodává, že na druhou stranu zlevnila denní hrací poplatek.

Kromě toho jsou novinkou happy hours, v pondělí a úterý mohou zájemci hrát za výhodnější cenu. „Tím sem lákáme další golfisty, vyplatí se jim přijet třeba i z Ostravska,“ vypozorovala podnikatelka. Celkem do Telče jezdí kolem dvou až tří tisíc golfistů z různých klubů. Členů telčského klubu je zhruba dvě stě padesát. Bývalo jich více, ale nejistota ohledně budoucnosti zapříčinila mírný odliv.

Hřiště se tak minimálně prozatím podařilo zachránit, sousední Šiškův mlýn je však od letošního roku zavřený. Je to škoda. „Nabízel ubytování nejen pro golfisty, využívali ho i cyklisté, ale letos nenašel provozovatele. Je zavřený a zatím to nevypadá, že by se na letošní sezonu otevřel,“ mrzí Fürstovou. Fungující objekt by jí pomohl zejména při turnajích, kam se sjíždí lidé z celé republiky.

V Telči hrál i Golfista roku 2022 Jan Cafourek, ačkoliv je to už pár let. „Nevím, jak to tam teď vypadá, ale tehdy to šlo. Je tam spousta zajímavých a náročných jamek. Myslím, že na své by si v Telči mohl přijít jak sportovní, tak i rekreační golfista,“ zhodnotil Cafourek pro Deník. Podle něj je na golfu krásné právě to, že největší výzvou není protihráč, ale hřiště. S potěšením sleduje, že se golfu věnuje čím dál více lidí.