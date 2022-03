Na jaře si navíc lidé často zařizují cestovní doklady proto, že plánují dovolené. „Já to mám tak nějak napůl. Pas mi propadl před třemi roky, do zahraničí jsem pak jezdila s občankou, po Evropě to stačí. Ale teď, když je taková divná doba, řekla jsem si, že si tu frontu radši vystojím a nechám si pas znovu vystavit,“ potvrdila důchodkyně Jana Marešová z Třebíče.

Právě v Třebíči není v současné době možné objednat se na „pasovku“ přes internet. Všechny volné termíny jsou obsazené až do 8. dubna, lidé si tedy musí žádost takříkajíc vysedět. Stejné je to i v Jihlavě – tam systém dokonce ukazuje plnou obsazenost až do 6. května. „Na jihlavském magistrátu evidujeme zvýšený počet žádostí o vydání cestovního dokladu od počátku minulého týdne, tedy od 28. února. Počet žádostí o vydání cestovního dokladu se od té doby téměř zdvojnásobil. V týdnu před začátkem konfliktu bylo žádostí o cestovní doklad šestašedesát a nyní máme za týden sto sedmadvacet žádostí vydání cestovního dokladu,“ uvedla vedoucí jihlavského správního odboru Jana Batoušková.

Zdvojnásobila se poptávka po pasech typu „blesk“, tedy vydaných do pěti pracovních dnů. „Běžně máme asi pět až deset žádostí za týden, nyní se počet zvýšil na jednadvacet žádostí za týden. V žádostech o vydání cestovních pasů „super blesk“, tedy do druhého dne, jsme nárůst nezaznamenali,“ doplnila Batoušková.

Nárůst žádostí o cestovní doklady zaznamenali i na Havlíčkobrodsku. Zde ale je možné se do fronty objednat elektronicky – a to ještě v březnu. „Zájem občanů o pasy narostl enormně. Například za pondělí požádalo o vyhotovení pasů osmdesát lidí, čekací doba je v průměru 15 minut. Kolegyně dělají, co můžou. Před týdnem lidé čekali v průměru 30 minut. Na vyhotovení pasů je možné se objednat přes internet, do 21. března nemáme jediný volný termín. Ale lidé chodí samozřejmě i bez objednání,“ popsala mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová. „S událostmi na Ukrajině se navíc sešla pasová sezona, kdy lidé po dvou letech chtějí odjet na dovolenou. Zájem o pasy je zhruba dvakrát až třikrát vyšší, než tomu bylo za běžných okolností, kdy se vyhotovovalo v průměru dvacet až třicet pasů denně,“ dodala mluvčí.

Také na Pelhřimovsku lidé hromadně žádají o cestovní doklady. „V tomto týdnu jen za pondělí 7. března to bylo dvaasedmdesát žádostí," uvedl vedoucí odboru vnitřních věcí Martin Šimsa. Za jediný den se tak jedná o polovinu žádostí celého předchozího týdne. A více než o dvacet více, než kolik jich v Pelhřimově běžně vyhotovovali za celý týden předtím, než Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu.

Zájem o pasy v okresních městech Vysočiny:



(Rusko napadlo Ukrajinu 24. února)



Třebíč

žádostí týden před začátkem konfliktu – 89

žádostí o pas týden po začátku konfliktu – 110



Jihlava

žádostí týden před začátkem konfliktu – 66

žádostí týden po začátku konfliktu – 127



Žďár nad Sázavou

žádostí týden před začátkem konfliktu – 133

žádostí týden po začátku konfliktu – 280



Pelhřimov

žádostí před začátkem konfliktu – cca 50 žádostí za týden

žádostí po začátku konfliktu – 150 žádostí za týden



Havlíčkův Brod

žádostí před začátkem konfliktu – 20 až 30 denně

žádostí po začátku konfliktu – cca 80 denně



Vydání pasu stojí 600 korun a hotový je do 30 dnů.



Vydání pasu do pěti pracovních dnů stojí 3000 korun.



Vydání pasu do 24 hodin stojí 6000 korun.