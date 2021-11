Jubilejní pětadvacátá Ji.hlava rozdala ceny, dokumentární radost však zdaleka nekončí. Tak okomentovala mluvčí festivalu Zuzana Kopáčová přesun veškerého dění do online prostoru.

MFDF Jihlava | Foto: MFDF Jihlava

Čtrnáctidenní Ji.hlava Online, která začala v neděli 31. října večer, nabídne více než stovku filmů z programu letošního fyzického ročníku. „Diváci budou moci zhlédnout nejen většinu vítězných filmů, ale také to nejzajímavější, co Ji.hlava letos nabídla,“ poodhalila Kopáčová. Do online prostoru platí stávající akreditace na fyzickou podobu festivalu, případně je možné si akreditaci pořídit za čtyři stovky.