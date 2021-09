Právě Horalki, jejichž členky pochází od Hradce až po Trutnov, se seriálu závodů dračích lodí Vysočiny účastní pravidelně. „Jezdíme sem už od roku 2014. I když je to občas náročné a namáhavé, tak si při závodech vždycky všechny odpočineme. Už čtrnáct dní dopředu si vždy píšeme, jak se všechny těšíme,“ usmívá se Šturmová, která „dračí pádlo“ poprvé okusila před devíti lety.

Seriál závodů dračích lodí Vysočiny 2021



* 31. 7. závody na Štěpnickém rybníku v Telči

* 21. 8. závody na Piláku ve Žďáře

* 4. 9. závody na Řece u Krucemburku

* 2. 10. vyhlášení ve Škrdlovicích

To Luděk Strašil, prezident Perunu Hluboká z Krucemburku, vyzdvihuje i sportovní stránku. „Člověk si protáhne tělo a pádlování je dobré na záda. Zkrátka nejlevnější posilovna, u které si vždy užijeme i spoustu zábavy,“ doplňuje Strašil.

Podobně mluví i Šárka Dolínková, kapitánka dalšího domácího týmu Jedovaté Rumělky. Členky jsou totiž z Havlíčkobrodska. „To se nedá shrnout do jedné věty, to se musí zažít. Jsme tady zkrátka super parta,“ přidává se.

Rumělky navíc patří mezi vysočinskou špičku. Na rybníku Řeka u Krucemburku, kde letošní seriál o víkendu skončil, si první místo v kategorii žen vypádlovaly už poosmé. Osvědčený recept na vítězství ale neprozradí. „To je naše tajemství,“ směje se Dolínková.

Nepopírá však, že jsou za tím hodiny dřiny. „Makáme v létě i v zimě. Kromě tréninků na vodě chodíme cvičit také do tělocvičny a do posilovny. Počítáme s tím, že nás jednou někdo porazí, ale nedáme jim to zadarmo,“ dodává Dolínková.

Rekordních 1200 posádek

Zda si odnesou zlato i celé série, zůstává zatím otázkou. „Je to dost pravděpodobné, ale nechci zatím předbíhat. Teprve dáváme dohromady všechny výsledky. Vítěze v jednotlivých kategoriích pak oznámíme na slavnostním vyhlášení ve Škrdlovicích,“ prozrazuje Vladimír Ehl, pořadatel dračího seriálu.

Seriál závodů dračích lodí se na Vysočině jel už popatnácté. „Dělali jsme na Velkém Dářku aktivity ve windsurfingu a říkali jsme si, že by bylo dobré uspořádat i trochu jinou, větší akci. Začínali jsme se sedmnácti posádkami, ale v jednu chvíli, tuším, že to byl rok 2010, jsme se dostali až na republikový rekord. Bylo tady nějakých dvanáct set posádek,“ vzpomíná Ehl.

Letošní sezona se ale nesla v o poznání skromnějším duchu. „Zúčastnila se tak polovina posádek, než na co jsme zvyklí. Hodně to ovlivnila covidová situace. Nicméně všechny závody proběhly ve velice dobrém duchu a věříme, že to za rok bude lepší,“ uzavírá Ehl.