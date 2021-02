Herci teď zažívají těžké časy. „Ovlivnilo nás to velmi negativně. Museli jsme stopnout divadelní představení, edukativní divadlo pro seniory a zastavili jsme i ochotnickou činnost při plánování oslav výročí narození Karla Havlíčka Borovského ve spolupráci s havlíčkobrodským Muzeem Vysočiny,“ líčí Adamová, která je v civilním povoláním psychiatrická zdravotní sestra.

Už podruhé museli zrušit i přehlídku Dospělí (pro radost) dětem, která se konala vždy na Prvního máje v Havlíčkově Brodě. „Mrzí nás to. V roce 2019 byla dcerka ještě malá, ale i tak se jí průvod masek moc líbil. Věřím, že teď by si ho užila mnohem víc. Snad to za rok klapne,“ svěřuje se Lenka Sobotková z Brodu.

Nemohou teď ani zkoušet, protože na rozdíl od profesionálů nemají vládní výjimku. Jejich činnost je doslova zmrazená. A zatím to nevypadá, že by jaro 2021 bylo jiné.

Adivadlo



- funguje od roku 1969



- na dnešní Adivadlo se soubor přejmenoval v roce 1985



- principálkou je Markéta Adamová



- prošly jím významné osobnosti amatérského divadla



- organizuje akci Dospělí (pro radost) dětem

Snaží se ale nepropadat špatné náladě. „Občas se přistihneme, že začínáme z celé té situace upadat do jakési letargie. Ale vždycky se mezi námi najde někdo, kdo celý soubor nakopne. Stále věříme a doufáme, že nás Koroňák, zlák, blbák nezničí, že budeme nadále pokračovat v naší ochotnické činnosti,“ vyslovuje své přání principálka, která je u divadla už deset let.

Mimořádnost aktuální situace si uvědomuje i Volné sdružení východočeských divadelníků, jehož součástí je právě i havlíčkobrodské Adivadlo. Každý čtvrtek proto vysílá stream, kterého se účastní různé osobnosti z amatérského divadelního světa. Fanoušci s nimi tak mohou být v kontaktu alespoň takto zprostředkovaně.

Markéta Adamová byla jeho hostem na konci ledna. „Chceme, aby tato platforma byla prostorem pro zastavení, vydechnutí, relaxaci a zároveň pro zajímavé osobnosti, příběhy a zkušenosti. Je to příležitost, jak dát o sobě vědět,“ doplňuje Josef Jan Kopecký, předseda Volného sdružení východočeských divadelníků.