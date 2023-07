„Po revoluci v roce 1989 se můj otec soudil s rodinou synovce původního majitele. Spor trval víc jak sedm let. Nakonec nás soudy podělily tak, že my jsme uhájili budovy a jim připadly pozemky okolo a pod mlýnem. Máme tak mlýn, který je na cizím pozemku. Podle soudů je na nás, jak se domluvíme. Tento stav trvá dodnes,“ popsal Deníku Vašák, podle kterého se zatím žádná dohoda nerýsuje.

„Je to skutečně patová situace. My doufáme, že to prodají nám, oni doufají, že jim to nějakým způsobem vrátíme, nebo jak to mám nazvat. To jsem zvědavý, kdy se domluvíme. Otec mezitím zemřel,“ podotkl Vašák.

Deník oslovil i protistranu, ale ta nechtěla spor komentovat s tím, že pozemky jsou pro ně důležitější než zchátralá budova, a chtějí si je i nadále ponechat.

Soud rodině Vašáků ještě vyměřil nájem za to, že mlýn stojí na cizím pozemku. Jde sice o roční symbolickou částku, ale přesto jde o situaci, která jim nedovoluje pustit se do nějakých zásadních oprav či rekonstrukce. Budovu nyní používají jako sklad nejrůznějších věcí, které jim je líto vyhodit. Podle Vašáka se mlýn už několikrát stal terčem zlodějů.

Mlýn domlel v 50. letech

Kdo a kdy přesně mlýn postavil, si Miroslav Vašák nepamatuje. Mohlo to být někdy koncem 19. či začátkem 20. století. Mlýnské kolo bylo později přestaveno na Francisovy turbíny. Majitel vybudoval i pilu s parním motorem jako zálohu při nedostatku vody.

Mlýn původně podle Vašáka patřil rodině Dušátků. Později patřil Oldřichu Dušátkovi, kterému měl být po roce 1948 vyvlastněn. „Ten pan Dušátko se s tím nechtěl smířit a snad kvůli tomu skončil i ve vězení,“ poznamenal Vašák. Původní majitel se musel z mlýna vystěhovat, snad do Bělohlávkova mlýna u Skuhrova. „Pamatuji si, že někdy asi tak v roce 1975, když jsem jel kolem Dolního mlýna, viděl jsem tam štěkat psa. Tehdy to patřilo asi JZD,“ zavzpomínal Vašák.

Mlýn v té sobě už dávno nefungoval. Naposledy se v něm mlelo někdy v 50. letech minulého století. Z budovy se nakonec stalo skladiště. „Můj otec se rozhodl, že by mlýn koupil. Měl v úmyslu vybudovat tam malou vodní elektrárnu. Energetická nezávislost a rivalita vůči západu způsobila, že tyto věci byly tehdy povolované či trpěné,“ řekl Vašák.

Jeho otec měl zemědělské cítění. Až do restitucí v okolí mlýna pěstoval brambory. „Táta měl už předtím spoustu práce a byl v hledáčku či pozornosti tehdejších soudruhů. Napůl byl totiž potencionální podnikatel neboli kapitalista. Bylo to dost na hraně, takže jsme byli pod dozorem. Otec navíc vždycky dostal tolik práce, že mu na vybudování elektrárny nakonec stejně nezbyl čas,“ popsal tehdejší dobu ze svého pohledu Vašák.

Společné podnikání by místu prospělo

Objekt byl už v té době zanedbaný a obytná část byla postavena z nevhodného materiálu, proto otec Miroslava Vašáka došel k závěru, že se vyplatí dům zbourat a postavit tam nový. „Co bylo blíž k vodě, klesalo v základech. Při bourání jsme zjistili, že tam moc cihel není, jen v rozích, mezi tím bylo kamení a nepálené cihly, takzvané vepřovice. Když se zbourala obytná část, přišla revoluce a následné soudy,“ připomněl Vašák.

Dolní mlýn v Habrech na Havlíčkobrodsku:



Kde stojí: V katastru města Habry pár set metrů vedle hlavní silnice na Světlou nad Sázavou

GPS lokace: 49° 44' 51.9'', 15° 28' 21.9''

Kdy a kým byl postaven: Na přelomu 19. a 20. století. Neznámo kým.

Kdy a jakou zažil největší slávu: Od vybudování do asi 50. let minulého století.

Odkdy a proč chátrá: Mlýn je opuštěný a není přístupný. Budovy a pozemky vlastní rozdílní majitelé. Zatím se nedokázali dohodnout, co s mlýnem bude. Nyní je v něm sklad nepotřebných věcí.

Doba se ale podle něj mění. „Úplně nejlepší by bylo, kdybychom našli společnou cestu na nějaký podnikatelský záměr. Jednotlivcům doba stejně moc nepřeje. Lidi zakládají společné firmy. Myslím, že by to mohla být cesta z toho všeho. Mohlo by se to rozšířit, mohli bychom například společně chovat ryby nebo to přestavět na rekreační obydlí. Jako mlýn už by to stejně nikdy nefungovalo,“ dodal závěrem Vašák.