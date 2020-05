Za volantem seděl jednadvacetiletý řidič a naloženo měl tolik součástí pro dětská hřiště, že byl jeho vůz o sto procent přetížený.

„Při kontrolním vážení policisté zjistili, že vozidlo, které mohlo mít hmotnost 3500 kilogramů, je výrazně - o sto procent – přetížené. Policisté uložili řidiči v příkazním řízení pokutu tři tisíce korun a zakázali mu s přetíženým vozidlem další jízdu,“ uvedla krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Policisté rovněž zadokumentovali porušení zákona ze strany dopravce, řešit to bude místně příslušný správní orgán. „V tomto případě může uložit sankce až šestatřicet tisíc korun - za každou započatou tunu přetížení vozidla lze uložit sankci devět tisíc korun,“ přidala další čísla Čírtková. Jinými slovy – tahle jízda se opravdu nevyplatila, kdyby dopravce poslal dvě auta, vyšlo by ho to levněji.

Několik limitů

Při kontrolním vážení policie sleduje, zda řidič dodržel několik limitů – největší povolenou hmotnost vozidla, největší povolenou hmotnost na nápravu a na skupinu náprav, další hmotnostní poměry a největší povolené rozměry vozidla a jízdních souprav.

Přetížené dodávky jsou v poslední době velký problém, který se na dálnici D1 objevuje často. „S tím souvisí také riziko vyššího počtu vážných dopravních nehod, které způsobí právě řidiči dodávek. Přetěžování výrazně zhoršuje jízdní vlastnosti vozidla, takže na silnici nemusí být spolehlivě ovladatelné a má to pak výrazný dopad také na délku brzdné dráhy,“ upozornila policejní mluvčí.

Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina provedli v loňském roce celkem 3 145 silničních kontrol užitkových a nákladních vozidel. Zjistili při tom celkem 929 různých pochybení. Mezi nejčastější patřil zejména špatný technický stav vozidla, řidiči mnohdy překračovali denní limit doby řízení. Vozidla byla často přetížená a měla špatně upevněný náklad. „Policisté uložili řidičům za porušení zákonů v oblasti silniční dopravy v průběhu loňského roku 241 kaucí v celkovém součtu za bezmála pět milionů korun,“ dodala mluvčí Dana Čírtková.