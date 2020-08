„Klárka na tento tábor jezdí už delší dobu a vždy se na něj moc těší. Sejdou se na něm děti, které si prožily to samé. Jsou buď po transplantacích nebo onkologické léčbě,“ přiblížila Klářina maminka Petra Uchytilová.

Přínosný je i pro rodiče onkoláčků. „Jezdí tam s nimi i lékař a sestry, takže maminky, které o děti po celý rok pečují, mají možnost si alespoň na pár dní odpočinout a nabrat síly. Ta léčba je opravdu náročná pro celou rodinu a toto je maximální podpora,“ doplnila Petra Uchytilová.

Leukémii lékaři dnes šestnáctileté Kláře diagnostikovali v jejích dvanácti letech. „Transplantaci kostní dřeně podstoupila 3. dubna 2019. Říká se, že nejhorších je prvních sto dní, protože pak se kmenové buňky mění a tělo regeneruje. Jakmile to začne fungovat, tak je vyhráno,“ prozradila Petra Uchytilová.

Klárka se tak postupně vrací do života a v září ji opět čeká školní lavice. „Po roce a čtvrt od transplantace se u ní vše vyvíjí dobře. Nicméně až za pět let nám řeknou, že je skutečně vyléčená,“ svěřila se maminka.

Vybrat si nové kousky do svého šatníku mohou lidé každý všední den až do pátku, a to vždy od 8.00 do 16.00 hodin. „U většiny oblečení lidé přispívají libovolnou částkou. Máme tady ale i VIP sekci, ve které je třeba dětský kočárek nebo oblečení od paní Časarové, a ty mají pevně danou cenu,“ popsala mluvčí Oblastní charity Havlíčkův Brod Monika Brothánková.