Sedmdesátileté výročí dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře na Havlíčkobrodsku oslavili v sobotu vskutku velkolepě. Mezi diváky byla spousta dnes už dospělých lidí, kteří domovem kdysi dávno prošli. Ne všichni se sem po tolika letech vrátili. „To víte, někdo na tu svou dětskou minulost tady nechce vzpomínat,“ chápe ředitelka Etela Coufalová, pro niž byly oslavy zároveň rozlučkou. Po sedmatřiceti letech totiž odchází do zaslouženého důchodu. „Jedenáct let jsem tady pracovala jako vychovatelka, šestadvacet let jako ředitelka. Zažila jsem mnoho příběhů. Jsem hrdá na ty děti, dnes už dospělé. Není pravda, že se děti z dětského domova neumějí zařadit. Jsou mezi nimi hasiči, odborníci, kteří pracují v Americe. Svůj život si musely tvrdě vybojovat, a tak je to dobře,“ říká s dojetím.

Sama vyrůstala v dětském domově, posléze ale našla adoptivní rodinu, která jí dala vše, co potřebovala. „Život mi na jedné straně něco vzal, na té druhé mi ale dal úžasnou rodinu nejenom tady, ale i v mém soukromém životě,“ říká. S manželem, který pracoval dvanáct let jako vychovatel právě v novoveském domově, vychovali dvě děti – Šárku a Tomáše. A i když Etela Coufalová přiznává, že to s ní neměli vždy lehké, zvykli si, dokonce jí v mnohém pomáhali. Na důchod se těší i z toho důvodu, že se bude moci věnovat čtyřem vnoučatům. „Bude to krásný čas,“ usmívá se.

V zámeckém areálu se zatím návštěvníci baví při vystoupení různých kapel, jsou zde i šermíři, kouzelník nebo juniorský závodník na bugyně, Jakub Novák.

Desetiletý kluk ochotně pouští do svého kokpitu malé zvědavce, zapne jim pás a vysvětluje, jak bugyna funguje. Jako správný sportovec má s sebou také podpiskarty. „Už jsem jich podepsal hodně,“ prozrazuje, zatímco se fotí s malou slečnou.

Kaskadéři a prasklá guma

Opodál právě končí kaskadérská show. Závěr je opravdu efektní, Patriku Peschelovi praskla zadní guma. „Občas se to stane,“ říká sympatický motorkář. „Když je to na konci, tak je to samozřejmě ideální a pro diváky atraktivnější,“ usmívá se. Při pohledu na vystoupení obou bratrů logicky vyvstává otázka: co na to říká máma? Nebojí se? „Ze začátku měla strach. A pokaždé, když se mi něco stane, třeba nedávno jsem měl zlomený kotník nebo natažené vazy v předloktí, se ptá, jestli se na to nechci vykašlat. Ale už si zvykla,“ dodává.

Adam vystupoval roky sám, jezdit v tandemu je ale přece jenom trochu jiné. „Musím říct, že show s bráchou je mnohem větší radost, víc mě to baví. Sám jsem se najezdil dost. Teprve teď mi to celé dává pořádný smysl,“ vyznává se. To, že by se jeho mladší bratr od něj učil, zčásti odmítá. „Možná jsem pro něj byl jakási součást inspirace. Ale byla to především jeho píle a snaha,“ oceňuje.

Oslavy v dětském domově byly plné hudby, uměleckých vystoupení, ale i dojímavých setkání po dlouhých letech. „Páni, já jsem vás naposledy viděl před sedmačtyřiceti lety,“ i taková hláška v sobotu v zámeckém areálu zazněla. A i když ne všichni se vrátili takříkajíc na místo činu, pokud se zachránilo aspoň jedno dítě, má ta práce smysl. S tímto krédem Etela Coufalová pracovala v domově celý život a s ním i odešla do důchodu.