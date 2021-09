Děti skládaly v brodském parku Budoucnost obří puzzle, podívejte se

Jak ti to jde Aničko? Dobře, ale je to těžké tati. Složit dohromady puzzle, které má přesně 52 110 dílů, to byl v neděli úkol pro rodiče a děti v brodském parku Budoucnost.

Skládání puzzle v parku Budoucnost. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Akci připravily společně město Havlíčkův Brod a kavárna Ave Cave, která provozuje kiosek v parku. Do skládání se pustila například Anna Stehlíková s bratrem Vojtěchem. „Je to príma, ale dá to hodně práce," dumala nad obrazem malá šikulka. Rodiče s dětmi se v parku scházejí při skládání puzzle už od začátku srpna. „Velká část obrazu, skoro 80 procent už je složená," upřesnil kavárník Josef Švec. Až rodiče s dětmi dokážou složit všechny díly, vznikne obraz džungle o rozměrech sedm krát dva metry. „Celý obraz představíme v říjnu. Ale pak potřebujeme najít prostor, kam by se tak velký obraz vešel. Nejspíš nějaká škola, dětské oddělení v nemocnici nebo dětský domov," poznamenal kavárník.