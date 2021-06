/VIDEO, FOTO/ Výjevy jako z hororového filmu zažili obyvatelé hodonínské části Bažantnice. Zničené jsou bytové domy, auta, vyvrácené z kořenů jsou i mohutné stromy. Od brzkých hodin se tamní obyvatelé snaží odklízet alespoň to, k čemu jim stačí síly.

Hodonín - Bažantnice následky ničivé bouře. | Video: Deník/Lukáš Ivánek

Ve čtvrtek večer se tudy prohnala silná bouře a tornádo. „Sledovali jsme to za oknem. Naštěstí se nám nic nestalo, s majetkem už je to horší. Nic takového nepamatuji, a to tady bydlím čtyřicet let. Občas do sklepa hrkla voda, ale tohle ne," říká na místě Jarmila Beckovská, jež právě uklízí před domem.