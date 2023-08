V levé části areálu je několik staveb. Metr vysoké kopřivy, rozbitá okna do místností, nad nimiž by jásali tvůrci hororů. „ Areál byl v hrozném stavu, když jsme ho koupili. Spolyká peněz, že si to neumíte představit,“ říká Deníku Tomáš Čech jednatel společnosti H3 ateliér s.r.o. Jak dodává, dal si za úkol Plastimat oživit. „V areálu je osm budov, asi 70 tisíc metrů pozemků. Všechny budovy mají nájemce, ale některé je třeba zbourat. Zájemci jsou vítaní. Máme i pozemky kde se dá hned stavět,“ dodává Čech. Zdůrazňuje, že H3 ateliér nechce Plastimat pronajímat cizím montovnám. Jen domácím řemeslníkům a podnikatelům. Pravou polovinu areálu na kterou je mnohem příjemnější pohled, využívá H3 ateliér k výrobě originálních ekodomků z lodních kontejnerů.