Dva dny si mohou obyvatelé Vysočiny vybírat nové krajské radní a částečně i senátory kteří mají hájit ve světě velké politiky jejich zájmy. Deník oslovil lídry jednotlivých politických stran bojujících o křesla v kraji i v senátu a ukázalo se, že v některých bodech mezi nimi panuje sympatická shoda.

Současný hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek u voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina a do Senátu ve volebním okrsku č. 7 v Pelhřimově. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Všichni jsou třeba proti prodeji lokálních železnic soukromým dopravcům. Protože vcelku rozumně chápou, že by ty soukromé trati, díky volné pracce trhu, brzy zarostly kopřivami. Obyvatelé vesnic by se do civilizace dostali už jen vlastním autem a nebo ti chudší pěšky či volským potahem jako za císaře pána. Ze stejných důvodů se kandidáti právem kolektivně obávají i privatizací zdravotnických zařízení na Vysočině, protože by to dopadlo jako s těmi tratěmi.