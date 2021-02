Na Karlově náměstí v Třebíči pokračuje plánovaná revitalizace. Práce se přesunula do druhé část náměstí, blíže k Jejkovské bráně. Došlo tak i na demolici objektu bývalých veřejných toalet, který se nacházely naproti soše Cyrila a Metoděje.

Demolice veřejných toalet v Třebíči. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Toalety byly na tomto místě už od 30. let minulého století. Do podoby, v jaké je známe, byly přestavěny a zprovozněny v rámci velké rekonstrukce počátkem devadesátých let. Byla to jedna z prvních velkých investic po převratu, když byl starostou Pavel Heřman,“ uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.