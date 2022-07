Hygienici totiž za pololetí evidují přes dva a půl tisíce případů nákazy planými neštovicemi. To je dvanáctinásobek oproti stejnému období v roce 2021. Podle krajských hygieniků jsou však čísla bez potřebného kontextu zavádějící a netřeba panikařit. „Děti se neměly v minulých dvou letech možnost potkávat v důsledku opatření proti šíření onemocnění Covid-19. Byly omezeny mezilidské kontakty, a naopak lidé více dbali na základní hygienu. Plané neštovice se tudíž nepřenášely v tak hojné míře, jak je tomu obvykle. Viditelný rozdíl oproti jiným rokům je za rok 2021. Po návratu do dětských kolektivů se opět běžně se vyskytující infekční onemocnění jako jsou plané neštovice šíří,“ vysvětlila mluvčí vysočinské hygienické stanice Jana Böhmová.

Za pravdu hygienikům dávají i čísla. Před nástupem koronaviru se počty dětí nemocných planými neštovicemi za prvních šest měsíců roku pohybovaly zhruba od jednoho do tří tisíc. Nejméně nemocných připadlo na rok 2017, a to 1 100. Nejvíce pak na rok 2019, a to přes tři tisíce.

Aktuálně neštovice nejvíce řádí na Havlíčkobrodsku a Třebíčsku. „Za květen se na Brodsku vyskytlo 378 případů nákazy. Za červen bylo nahlášených 163 nemocných z Třebíčska a 138 opět z Brodska,“ doplnila Böhmová.

Plané neštovice jsou infekční virové onemocnění postihující zejména děti. Inkubační doba onemocnění je zhruba dva týdny. Projevuje se horečkou, zimnicí, žaludečními potížemi, průjmem, svěděním nebo bolestí kůže v místech, kde se později vytvoří charakteristické puchýře a krusty.

Původcem neštovic je virus zvaný varicella-zoster, který v těle zůstává v hibernaci i po prodělání onemocnění. „Infekce se může po letech či desetiletích znovu aktivovat. To může u dospělých vyvolat nepříjemné a velmi bolestivé onemocnění - pásový opar,“ uvádí web Anamneza.cz