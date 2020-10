Do obchodu nově mohou zákazníci pouze ve skupince po dvou, výjimku mají děti do patnácti let, které doprovází dospělou osobu. Mezi skupinami musí být rozestup alespoň dva metry.

Nová povinnost je uložena občanům, ne provozovatelům obchodních řetězců. Usnesení vlády č. 995 v bodě sedm totiž omezilo svobodu pohybu. Nákupní řetězce tak budou na dodržování pouze dohlížet a své zákazníky informovat. „Společnost Lidl v rámci bezpečnostních opatření postupuje zcela v souladu s nařízeními orgánů ochrany veřejného zdraví. Zmíněná povinnost není uložena provozovatelům, ale občanům. Na dodržování jsou zákazníci upozornění před vstupem do prodejny,“ sdělil David Šíma ze sítě nákupních řetězců Lidl.

Síť obchodů BILLA dlouhodobě doporučuje svým zákazníkům, aby nakoupili i svým blízkým.

„Nově zavedené opatření budeme od pátečního dne intenzivněji komunikovat na plakátech u vstupu každé prodejny a zároveň i prostřednictvím interního rádia BILLA v programu pro zákazníky, který běží na prodejnách v době od 7 do 21 hodin,“ informovala tisková mluvčí společnosti Billa Dana Bratánková.

V provozovnách společnosti Kaufland informují zákazníky především skrze plakáty a rádio. „Na toto opatření jsme velmi rychle zareagovali, ve všech našich prodejnách jsou vyvěšeny plakáty s tímto upozorněním. Zákazníky také informujeme o tomto opatření prostřednictvím instore rádia,“ komentovala Renata Maierl ze společnosti Kaufland.

Na nařízení reagují zákazníci nákupních řetězců různě. Některým nevadí, protože preferují jít do obchodu o samotě. „Mě je tohle omezení docela jedno. Nejraději chodím stejně nakupovat sama, mám na to větší klid,“ řekla Nikola Nováčková, zatímco skládala nákup do auta.

„Jako matka tří dětí se snažím jezdit nakupovat jedině sama, korona nekorona, takže tohle opatření se mě nijak nedotýka. V poslední době jsem si navíc dost oblíbila objednání nákupu online, ten naštěstí není touto situací nijak ovlivněn,“ řekla Alena Cafourková.

Jiné zákazníky překvapila nutnost rozestupů. „Pro městské lidi je to asi dobrý, mají víc možností, kdy mohou nakoupit, ale co my z venkova? To jako přijedeme k obchodu a budeme čekat než se tam vejdeme?,“ rozčiloval se Josef Dvořák.

Pokud se přesto stane, že někteří zákazníci nebudou povinnost dodržovat, budou upozorněni. „V případě porušování budeme skupinky zákazníků zdvořile upozorňovat a žádat je, aby zredukovali svůj počet na dva lidi, pokud se nebude jednat o nezletilé osoby. V případě potíží pak budeme žádat o pomoc Policii ČR, případně jejich místní složku,“ doplnila Bratánková.

Podobnou strategii zvolili i v obchodních řetězcích Lidlu. „ Stejně jako v případě roušek kontrolují dodržování daného opatření pracovníci ostrahy. V okamžiku, kdy zákazníci dané nařízení nebudou respektovat, budeme se snažit vše vyřešit domluvou, přičemž spoléháme na ohleduplnost zákazníků,“ vysvětlil Šíma.

V provozovnách Kauflandu na dodržování dohlíží pracovníci ostrahy. A hned na několika místech. „Zaměstnanec bezpečnostní agentury po celou dobu otevírací doby provádí kontrolu u vchodu do prodejny a aktivně kontroluje dodržování zakrytí dýchacích cest a rozestupů na prodejní ploše, zejména v úseku pečiva. Dále pak také velikost skupiny vstupující do obchodního domu a pohybující se po prodejní ploše,“ dodala Maierl.