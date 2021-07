Podle Ústavu zdravotnických informací ČR to není nic nelegálního. Covid pasy si může stáhnout z portálu Ústavu každý očkovaný. Podmínkou je práce s počítačem a chytrým telefonem. „Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vytvořil očkovací portál ocko.uzis.cz, kde si každý může jednoduše ověřit svůj záznam o očkování proti covidu. Současně portál umožní každému stažení a tisk jeho covid pasu,“ sdělila mluvčí Ústavu Lenka Svobodová.

Právě práce s počítačem a chytrým telefonem je pro staré osamělé lidi někdy problém. „U nás někteří lidé žijí sami. Nemají nikoho, kdo by jim pomohl. Jsou bezradní,“ popsala Bačkovská situaci v obci. V Žižkově Poli se očkovalo už asi 50 lidí. Starostka jim pomohla objednat se a některé do centra sama odvezla. Teď jim pomáhá s covid pasy. „Pro každého vyrobím dva a zatavím do fólie. Můžete je nosit v peněžence. Používám k tomu státní informační portál. Velký papír co lidé dostanou v očkovacím centru můžete zmačkat a ztratit. Vyrobit covid pas není problém, ale staří lidé to nezvládnou. Jsou z covidové doby vystrašení,“ konstatovala Bačkovská a zdůraznila, že výrobu mini pasů nabízí lidem v Žižkově Poli zdarma. „Když jsem se stala starostkou, chtěla jsem, aby úřad byl místo, kam lidi přijdou pro rady a bude jim pomoženo,“ poznamenala.

V současné době Dagmar Bačkovská vyrobila asi 40 minipasů do peněženky. Kabelkový covid pas využila v Žižkově Poli nedávno například Marie Jouklová. „Jela jsem do Jihlavy na jednu soukromou slavnost. Když jsem tam pas ukazovala známým, divili se a moc se jim to líbilo. Mám radost že s sebou nemusím nosit ten papír,“ pochvalovala si.

Pro pravost a fungování covid pasu není podle Vladimíra Dzurilly z Národní agentury pro komunikační a informační technologie důležitá velikost, ale digitální QR kód , který pas proti padělání chrání a podpis vlastníka. „Při kontrole certifikátu je QR kód naskenován a podpis majitele ověřen,“ upřesnil. Jak takový kód funguje, nám předvedla Dagmar Bačkovská na jednom minipasu názorně. „Při použití aplikace v chytrém telefonu se ukáže řada nějakých čísel. To ukazuje, že kód je funkční. My tomu nerozumíme, ale kontrola ví, oč jde,“ dodala.

Aplikaci pro QR kódy programuje Národní agentura pro komunikační a informační technologie právě pod vedením Vladimíra Dzurilly. „Ústav zdravotnických informací připravil systém QR kódů tak, že každý, kdo chce od 1. 6. někam cestovat, ho má k dispozici od června. Má ho v mobilu nebo si ho může z portálu zdravotnických informací stáhnout a vytisknout,“ upřesnil.

Ústav zdravotnických informací nabízí na internetu dokonce video návod jak osobní covid pas získat a vytisknout dle potřeby. „Buď pomocí přihlášení jednorázovým kódem přes SMS, ke kterému budete potřebovat rodné číslo i číslo občanského průkazu, nebo pomocí přihlášení přes eIdentitu. Na webu eidentita.cz se musíte nejprve zaregistrovat, potom je nutné účet ověřit,“ vysvětlila mluvčí ústavu Lenka Svobodová.