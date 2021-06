/FOTO/ Jsou jedinečné, ale málo kdo je zná. Muzeum rekordů a kuriozit. Rozhledna Fajtův kopec nebo Centrum Eden. Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism zveřejnila čtyřicet dva tipů na návštěvu jedinečných, ale návštěvníky opomíjených míst. Nechybí ani Vysočina.

Centrum Eden. | Foto: Foto: Kudy z nudy

Eva Fikarová z Havlíčkova Brodu je aktivní turistka. „Když bylo za korony nemožné cestovat do jiných krajů nebo za hranice, moc mi to nevadilo. Po Vysočině jezdíme s partou už několik let a na Vysočině je pořád co objevovat,“ poznamenala. S tím, že muzeum rekordů v Pelhřimově patří mezi cíle turisty opomíjené, ale nesouhlasila. „To možná pro lidi z Prahy. Ale jinak je to známá adresa. Hlavně v době, kdy se v Pelhřimově koná festival rekordů, je tam plno,“ zdůraznila. Připomenula, že Muzeum sleduje unikátní výkony českých a světových rekordmanů a zapisuje je do České knihy rekordů. Někteří borci to dotáhli až do slavné knihy Guinnessovy.