Nejviditelnější jsou modulární stavby na náměstí. Tam letos nebude kavárna, ale virtuální realita a game zóna. „Návštěvníci si mohou zahrát hry, které jsou nějakým způsobem dokumentární,“ říká sympatická blondýnka s tím, že do game zóny mohou zdarma i neakreditovaní návštěvníci. Jedinou podmínkou je prokázat se bezinfekčností pomocí certifikátu s QR kódem.

Co se protiepidemických opatření týká, pořadatelé Ji.hlavy nebudou uznávat samotesty ani čestná prohlášení. „Chceme vidět certifikát o prodělání nemoci, ukončeném očkování nebo antigenním či PCR testu,“ potvrzuje Eva Flídrová. Jelikož antigenní testy jsou většinou bez času testování a program festivalu mívá přesah přes půlnoc, je platnost těchto testů pro účely festivalu zkrácena ze 72 na 48 hodin.

Kdo bude potřebovat, může se během deseti minut nechat otestovat na Divadelním dvoře u Horáckého divadla Jihlava. Pro děti budou připraveny plivací testy, pro dospělé výtěrové nosní. Návštěvníci pak budou odlišeni pomocí barevných samolepek na svých akreditacích. Preventivně se přitom nechávají testovat i lidé ve štábu, přestože jsou v drtivé většině očkovaní.

Akreditace letos bude i na inspirační fórum a doprovodný program. „Je to proto, abychom zaevidovali i lidi, kteří navštíví i náš bezplatný program a zkontrolovali jsme je,“ vysvětluje Eva Flídrová. V kinech bude také zakázané jídlo a pití, všichni budou muset mít roušky. „Očekáváme, že naše publikum je na takové úrovni, že to pochopí. Jestli se nechceme do konce života koukat na filmy na internetu, musíme dodržovat pravidla,“ míní Flídrová.

Na hladkém průběhu festivalu se přitom aktuálně podílí zhruba čtyři stovky lidí. Dvanáctičlenný tým, který festival chystá celý rok, se v srpnu rozrostl na čtyřicet lidí a v posledních dnech je pětkrát tak velký. K tomu se ještě zapojuje na sto sedmdesát dobrovolníků a kolem dvaceti stážistů. „Bez těchto lidí by festival nemohl vzniknout,“ říká Eva Flídrová na adresu studentů, kteří pomáhají během svého volného času a podzimních prázdnin.

Dobrovolníci a stážisté získají zkušenosti, zároveň to ale může být začátek zajímavé kariéry. „Třeba náš programový manažer Juraj Machálek také začínal jako stážista, propracoval se až na asistenta webeditora a teď nám dělá programového manažera a jezdí po Evropě koukat na filmy,“ přibližuje výkonná manažerka festivalu.

Nahlédneme do místnosti cateringu, kde se bude i letos štábu podávat výhradně vegetariánské a veganské menu a míříme do „srdce festivalu“. Vedoucí produkce Alice Teslíková se v posledních dnech nehne od mobilního telefonu, vedoucí technické produkce Petra Kasnerová do poslední chvíle kontroluje filmy a převádí je do formátu, aby byly v kinech v co nejvyšší kvalitě.

Následuje přesun před DKO, kde už vzniká na první pohled složitá konstrukce. Půjde o food zónu. „Nechceme používat jednorázové materiály, food zóna je z modulárního lešení, které se po festivalu složí,“ přidává další ekologickou perličku Eva Flídrová. Architekt Jiří Mašek, který stojí za návrhem a realizací, přitom zrovna z palet vyrábí schody. „Chceme, aby se nám lidé neshlukovali, uděláme jim takové bludiště, kde se mohou rozprostřít,“ popisuje Eva Flídrová.

Před DKO pak bude jeden ze stánků nabízet pečené kaštany. Speciální festivalová zmrzlina s příchutí kaštanů a brandy pak bude k dostání v kavárně Snová kousek od Horáckého divadla Jihlava.

Novinek je letos více, nejsou to jen pečené kaštany. „Sloučili jsme soutěže První světla a Mezi moři, vše jsme dali do kategorie Opus bonum,“ říká Eva Flídrová a pokračuje: „V rámci této kategorie ale odměňujeme i profese – porota může udělit i cena za nejlepší střih nebo nejlepší kameru. Podobně jako v hraných filmech je potřeba oceňovat jednotlivé profese, ty často stojí za kreativní a vizuální stránkou filmů.“ Novinkou bude také propojení tvůrců filmů z Ameriky s jejich protějšky ze starého kontinentu.

Pak se Eva Flídrová na chvíli odmlčí. „Já se omlouvám, musím dneska myslet na tolik věcí,“ usměje se záhy a to už míříme k Vysoké škole polytechnické. S tou festival letos spolupracuje poprvé, obsadil novou aulu.

To se stane budovou pro industry oddělení. Přístup tam budou mít filmoví profesionálové, kterých je akreditovaných zhruba čtrnáct set. Divácky atraktivní stage je hotová, zbývá doladit architekturu, aby byla v jednotném vizuálním stylu s dalšími místy. „Já mám pocit, že je to měsíc, ale on to bude asi jenom třetí den,“ směje se scénografka Ivana Kahhäuserová při dotazu, jak dlouho už chystá scény. Přípravy zkrátka vrcholí a letící čas vnímá každý ze štábu jinak.