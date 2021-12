Pozornost je nyní upřena na nejmladší. Kraj Vysočina již obdržel prvních šest tisíc vakcín pro děti od pěti do jedenácti let, očkované budou 18. prosince v Jihlavě, 21. prosince v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě, 22. prosince také v Havlíčkově Brodě, to už ale společně se skupinou nad dvanáct let a 29. prosince v Třebíči. „K očkování do center je nyní registrována přibližně tisícovka dětí z této věkové kategorie. Praktičtí lékaři pro děti a dorost očkují ve svých ordinacích, objednávky vakcín si zajišťují sami,“ upřesnila mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.

Očkování bez registrace: už příští týden. Ve Žďáře zvažují znovuotevření centra

Pozitivita testů ve školách pak mírně klesá, stále však platí, že právě školy jsou místem s nejvyšším podílem na nařízených izolacích a karanténách. V pondělí třetího ledna pak čeká školáky testování a v příštím týdnu bude nutné rozvést antigenní testy. Hejtman Vítězslav Schrek se obává, aby byly testy do kraje dodané včas.

Co se týká situace v nemocnicích, výpomoc Armády ČR je zatím prodloužena v nemocnicích v Havlíčkově Brodě, v Jihlavě a v Třebíči do třetího ledna 2022. Náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný avizuje, že nemocnice budou žádat o prodloužení armádní pomoci o dalších 14 dní. Kromě toho od 13. do 20. prosince vypomáhají dva dobrovolní hasiči v Nemocnici Pelhřimov.