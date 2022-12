Číhošťský zázrak: umučený páter Toufar čeká na blahořečení už skoro deset let

Už dlouho. Je to skoro deset let, co Česká biskupská konference dala souhlas k zahájení procesu blahořečení pátera Josefa Toufara. Je to první krok k tomu, aby mohl být někdy v budoucnu prohlášen dokonce i svatým. Toufar tragicky zemřel 25. února 1950. Osudným se mu stal takzvaný Číhošťský zázrak, kdy se v prosinci na začátku adventu uprostřed mše na kostelní stěně pohnul záhadně kříž.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti. Pod dlažbou je Toufarův hrob | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni