Kromě toho, že scénář napsaly její dcery, je pohádka netradiční i tím, že je kompletně hraná dětmi. Těch je nyní lehce přes sto. „ A hrají jak dětské, tak i dospělé role. Práce s nimi je pro mě jako pro režisérku ještě o to těžší, protože třeba ty mladší vůbec neudrží pozornost, ty starší si naopak ze všeho dělají srandu,“ popisuje.

Tak velký počet herců přitom vůbec nezamýšlela, ale jak říká, dovedly jí k tomu okolnosti. „Neuměla jsem říct ne. Kromě toho, moje holky toho spoustu naslibovaly spolužákům a dalším kamarádům, takže dnes máme v týmu děti jak sedlejovské, tak i z Telče, Jihlavy a okolí, dokonce i čtyři pražské,“ líčí.

Přesto se v rámci štábu ujala role režisérky, jedné z kameramanek a také střihačky. „Dost mi pomáhá moje práce, živím se grafikou a občas i marketingovými spoty, takže k tomuhle všemu mám blízko. A dokonce myslím, že moje dcery podědily spoustu věcí, protože třeba při sledování televize zkoumají scénář, nebo šířky záběrů,“ se smíchem přidává.

Kromě ní pomáhají i dvě její sestry, a profesionální kameraman. „Jedna z mých sester je kadeřnice, takže se dětem stará o kostýmy, ta druhá pomáhala s dramaturgií. Kameramana jsem zaplatila, protože toho je zkrátka na jednoho člověka moc. Měl na starosti záběry třeba z dronu,“ popisuje Matoušková.

Zatoulaný věneček

Matoušková totiž nestojí jenom za Sám doma v pohádce. Je režisérkou i dřívějšího počinu jejích dcer a k nájmu kameramana došlo po vyhodnocení předchozích zkušeností. „Už asi tři roky zpátky holky napsaly pohádku Kouzelná píšťalka, kde hrálo okolo dvaceti dětí, následoval i Zatoulaný věneček, ale tohle je pomyslný vrchol, co se do velikosti štábu týká,“ sděluje.

Lukyn Kanystr

Ústředním motivem pohádky jsou dobrodružství klučiny jménem Lukyn Kanystr. Ten zaspí na vyučování a z dětského domova uteče oknem do pohádky. Pak už se roztočí kolotoč dobrodružství a překvapivých zvratů. „Natáčeli jsme třeba na Rokštejně. Moje dcery ale nejvíce vzpomínají na to, jak kvůli jedné scéně musely sedět na hnoji a mezi sebou měly slepici. Zaujalo je to asi proto, že pak strašně smrděly a hrozně se jim to nelíbilo,“ směje se.

V pohádce se objeví i částečně autorská hudba. Do ní se podařilo zapojit Základní uměleckou školu v Telči. „Paní ředitelka Pavlíková se nadchla pro naše dřívější věci. A tak jsme se domluvili, že když něco budeme potřebovat, pošleme jim text a hudbu a tamější děti to nazpívají. Na jednu těžší písničku máme domluvenou zpěvačku další,“ vykládá Matoušková.

Pohádka, na kterou Matoušková vybírá peníze skrze portál Donio už je skoro dotočená. Její premiéra se předběžně naplánovala na říjen. „To si jí zamluvilo kino v Třešti, kde se bude promítat minimálně dvakrát, potom jsme domluvení i s kinem v Třeštici a letním kinem v Lukách. Díky známému se dokonce podařilo domluvit i internetovou televizi NejTV,“ uzavírá Matoušková.

Premiéru může ovlivnit i stav pandemie, v takové případě by se přesunula na příští rok těsně před prázdninami.