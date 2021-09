Brno však má ve filmu stopu nejen v podobě herce. Jednu z hlavních rolí si střihla i další brněnská ikona, která se však ze zjevných důvodů na premiéru nedostavila. Když nemůže, tak Zátopek na plátně přidá na stadionu za Lužánkami. Ten se zhostil role londýnského a helsinského olympijského stadionu z let 1948 a 1952. „Moc jsem se na film těšila. Sama mám ke sportu hodně blízko a Zátopek je legenda,“ říká v tlačenici před vchodem do sálu Eliška Gruberová.

Do promítacího sálu přichází hlavní hvězda večera. Muž, který kvůli roli Zátopka naběhal stovky kilometrů a proplešatěl. Ihned se vrhá na tác s chlebíčky, ale se smíchem jej nakonec míjí. „Díky roli Emila Zátopka jsem se o sobě zase něco dozvěděl. Zátopek žil okamžikem, byl velice bezprostřední. To je něco, o čem jsem netušil, že vůbec svedu,“ vypráví herec Václav Neužil. Filmový legendární běžec vystudoval herecké řemeslo v Brně, kde rovněž působil v několika divadlech.

