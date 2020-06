„Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových aktuálně nabízí ze zajímavějšího majetku na Vysočině například rekreační areál ve Studnicích u Rokytna. Na nového majitele čeká hlavní budova s kuchyní, osm chatek či sportoviště. Elektronická aukce této nemovitosti proběhne již 16. června,“ popsal jednu ze zajímavých nabídek, jejíž vyvolávací cena je 3 miliony 564 tisíce korun, mluvčí úřadu Radek Ležatka.

Rekreační areál prodává stát takříkajíc za hubičku. „Je to prakticky za cenu lepšího baráku s pozemkem. A přitom tam je několik staveb a k tomu dost velký pozemek. I když musím uznat, že už je to v dost zanedbaném stavu. Ale šikovný podnikatel by si s tím určitě poradil,“ poznamenal Jiří Novotný z Nového Města na Moravě.

Úřad pro zastupování státu nabízí také pozemek v Černovicích u Tábora v okrese Pelhřimov v blízkosti myslivecké střelnice. „A právě připravujeme prodej dvoupodlažního domu se zahradou v Moravských Budějovicích. Nebo rekreačního areálu v Želivě. Nemovitosti se nacházejí v atraktivní lokalitě zvané Ostrůvek v blízkosti barokního kláštera,“ doplnil Ležatka.

V nabídce jsou ale i jiné věci. Například diktafon, nábytek, stará opotřebovaná pračka nebo nabouraná škodovka. „Aktuálně taky hledáme nové pány pro dva psy, kteří byli původním majitelům odebráni kvůli týrání. Jedná se o křížence německého ovčáka a stafordšírského teriéra slyšícího na jméno Bai a o čtyřletého křížence Radečka,“ připomenul další nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ležatka.

Mnoho věcí se už státu podařilo úspěšně prodat. Nového majitele našly například dřevěná vojenská truhla, sbírka minerálů nebo část historického výčepního zařízení. A prodat se podařilo i motocykl z roku 1968. „Byl nabídnut v elektronické aukci za minimální cenu dvanáct tisíc korun. Po 221 příhozech se jeho cena vyšplhala na dvaapadesát tisíc,“ řekl Ležatka.

„Dále se v elektronické aukci podařilo prodat přenosnou čerpací stanici pocházející z trestné činnosti. Původnímu majiteli byla zabavena za daňové podvody s minerálními oleji. A nového majitele získal také například kdysi populární východoněmecký automobil Wartburg z roku 1974,“ vyjmenoval další úspěšně prodané věci mluvčí úřadu.

Z nabídky majetku státu si občas vyberou také města a obce. „Před třinácti lety jsme od státu kupovali deset úklidových vozíků pro potřeby městského úřadu v hodnotě jedenáct tisíc korun. A také vyvolávací systém pro odbor správních činností v hodnotě šestačtyřicet tisíc korun,“ popsala „úlovky“ Třebíče tamní mluvčí Irini Martakidisová.

„Dále jsme s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových řešili bezúplatné převody pozemků, které jsou součástí například veřejných prostranství,“ dodala.

Úplatných či bezúplatných převodů pozemků využívají i další města. Žďáru nad Sázavou se podobným způsobem podařilo před nedávnem zkompletovat pozemky na Zelené hoře.

Z majetku státu před časem „ukrojil“ kousek i Pelhřimov. „Město Pelhřimov odkoupilo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v roce 2013 parkoviště u městského úřadu v hodnotě 440 tisíc korun z důvodu zajištění parkovacích míst pro klienty úřadu,“ vyjádřila se pelhřimovská mluvčí Andrea Unterfrancová.

Ani v Jihlavě si nestěžují na spolupráci se státním úřadem. „Jihlava udržuje korektní vztahy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Získáváme od něho pozemky bezplatně i za úhradu. Bezplatně jsou převáděny většinou pozemky pro veřejné služby a využití například v podobě chodníků, zeleně, veřejných sportovišť a veřejných komunikací. Za úhradu jsou obvykle převáděny pozemky pod komerčně využívanými prostorami. V uplynulých letech se takto převáděly například pozemky u školy a bazénu na ulici Evžena Rošického,“ informoval mluvčí Magistrátu města Jihlavy Radovan Daněk.