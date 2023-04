„Na komín je obtížné vylézt. Mohou tam jen opravdoví profíci z výškových prací. Máme naštěstí partu, se kterou spolupracujeme. Pokud je něco třeba, tak je oslovíme,“ vysvětluje.

Počty mladých a vyvedených čápů za posledních pět let v Třebíči



2022: 5 vajec, vyvedena 3 mláďata

2021: 5 vajec, 4 mláďata, vyvedena 2 mláďata

2020: 4 vejce, 3 mláďata, vyvedena 2 mláďata

2019: vyvedena 2 mláďata

2018: vyvedena 2 mláďata

I když se o opeřence stará už pár let, stále ji dokáží překvapit. „Je velmi zajímavé je sledovat. To je příroda. Myslím, že my lidé bychom se měli víc snažit přírodu vnímat a pochopit,“ upozorňuje žena.

Ptáci, o kterých se traduje, že nosí děti, se jí neomrzí. „Velká očekávání i radost bývá z návratů. Krásné je, když se klubou mladí. A mezi mé oblíbené momenty patří, když se mladíci začínají učit létat. To je na komíně jako na trampolíně,“ vyzdvihuje čapí žena.

Někdy to na komíně však bývá i drama. „Tonda se k Týně přidal loni na jaře. Chvíli nebylo zcela jasné, jestli se pár sžije. Ale zvládli to parádně a Tonda je skvělý partner,“ uklidňuje Marečková. Předchozí partner Týny se jmenoval Tom a loni se už do hnízda nevrátil. „V minulosti se například stalo, že se jiný samec o Týnu pokoušel, když se její partner opozdil. Nápadníka ale vyhnala,“ popisuje.

Jelikož se čápi na jaře vrací a někteří létají přes Třebíč, mohou vznikat mezi páry třenice. „Ty by mohly vzniknout, kdyby se na komíně chtěl uhnízdit cizí pár. Letos se jeden pár na komíně před Tondou a Týnou objevil, ale nakonec jen prolítal,“ upřesňuje pozorovatelka čápů. Stejně tak třebíčští oblíbenci odhání čápy, kteří se k hnízdu v sezoně přiblíží.

Marečková se nediví, že zájem o čápy postupně roste. To dokazuje i to, že lidé na sociálních sítích vybrali jméno Týna pro královnu hnízda. „Je to pro lidi symbolický tvor, čápi přece nosí děti. Od pradávna to byl symbol jara, plodnosti a kdo měl na komíně čápa, ten měl prý štěstí a zdravý domov. Někde to máme zaryté hluboko v duši,“ říká pozorovatelka.

Tu i potěšilo, když jí třebíčské děti donesly obraz s tematikou čápů. Ten vytvořily pomocí kreslení, stříhání a lepení.

Povolení od ochránců

Zuzana Marečková spolupracuje i s ornitology. „Komunikovali jsme s nimi, jestli je vůbec možné na hnízdo kameru umístit. Od ochránců přírody jsme na to museli dostat povolení. S ornitology také spolupracujeme, pokud je nějaká nestandardní situace na hnízdě, kterou neznáme. Také s nimi komunikujeme ohledně kroužkování mláďat,“ dodává čapí žena.