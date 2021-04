Bydlení na vesnici láká stále více lidí: v Rantířově vznikne nové sídliště

/FOTO, VIDEO/ Klidná obec s přátelskými vztahy mezi lidmi, ze které je člověk autem za pět minut v Jihlavě. Rantířov na Jihlavsku je jedním z míst, kde je o bydlení opravdu velký zájem. Své o tom ví také starosta Tomáš Novotný. „Každý den tu mám minimálně dva dotazy na to, jestli neprodáváme pozemky. Je to zajímavá lokalita i z důvodu života, celkem nám to tu funguje,“ uvedl s úsměvem.

V Rantířově by mohlo vzniknout nové sídliště, bylo by to na místě současného pole naproti restaurace U Golema. | Video: Deník/Martin Singr

Pro zájemce o bydlení se už pomalu rýsuje zajímavá možnost. Padesát hektarů pole naproti hospodě U Golema se za několik let změní v sídliště, kde bude dokonce i náves. „Rantířov v minulosti vznikl jako vesnice na brodu, tady byla cesta z Jihlavy. Byl to spodní Rantířov, vršek se jmenoval osada Damle, postupně se vesnice a osada spojily. Náves jako centrum obce tu ale stále chybí,“ popsal starosta. V Rantířově pracují na kanalizaci, získat územní rozhodnutí byl heroický výkon Přečíst článek › Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkV nově zastavěné lokalitě má být i budova pro obecní úřad a sakrální stavba. „Tu jsme tu v minulosti měli, ale v padesátých, šedesátých letech ustoupila zástavbě,“ podotkl starosta. Zhruba padesátka domů tam bude stejných, se sedlovou střechou. Bude to na pohled malebná vesnice. Není to přitom ani dvacet let, kdy už se počet obyvatel v Rantířově výrazně zvýšil díky novému sídlišti. Starousedlíci si s novými lidmi rozumí, vesnice čítající dnes téměř pět set osob drží pohromadě. V Rantířově si uvědomují, že aby se na vesnici žilo hezky, musí se tam místním líbit. „Dříve nebylo žádné územní plánování, ale chlapi v hospodě si řekli, takhle ta vesnice bude vypadat a bylo to tak,“ řekl starosta, který je odpůrcem přebujelé administrativy. Někdy to ale jinak nejde a tak uvažuje o regulačním plánu. Rantířov má v územním plánu ještě jednu lokalitu za obecním úřadem. „Je celá na soukromých pozemcích, ale tam je problém, že jsou parcely dlouhé a úzké,“ okomentoval plochu starosta. Sídliště v Lukách, domky za Batelovem Zvyšovat počet obyvatel chtějí i další obce na Jihlavsku. Například v Lukách nad Jihlavou na severozápadním okraji městyse má vyrůst nové sídliště čítající kolem stovky domů. „Jeden developer bude stavět domy, druhý bude prodávat pozemky,“ přiblížil starosta Viktor Wölfl s tím, že v lokalitě je ještě sedmatřicet dalších zasíťovaných pozemků. Sčítání lidí na Vysočině: nejaktivnější jsou malé obce, vyniká Měšín i Jihlava Přečíst článek › Devětatřicet rodinných domků pak vyroste za Batelovem směrem na Bezděčín.. „To znamená kolem dvou set nových obyvatel,“ spočítala mluvčí radnice Vendula Sedláčková. Na vzrůst se těší i ve Větrném Jeníkově, tam výstavba rodinných domků v lokalitě Pod Zámkem nabídne šestadvacet parcel. Lidé budou mít možnost stavět i v dalších obcích napříč celým Jihlavskem. Konkrétně například v Kněžicích, Stonařově, Kamenici nebo v Malém Beranově.

