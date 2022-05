Přehlídku vrcholů umění automobilové výroby poctivě doplňují i řidiči a spolujezdci. Málokde se totiž sejde Ozzy Osbourne, Queeni a Kapitán Demo. „Dohodli jsme se, že přijedeme ve stylu hudebníci a kapely. Někteří účastníci tak měli nazdobené své automobily a oblečené kostýmy českých a zahraničních hudebních umělců,“ vysvětluje Bečička.

Pracovníci v dukovanské elektrárně zamíří do krytů. Budou mít havarijní cvičení

Odbíjí přesné poledne a kolona aut řve jako jeden brouk. Vydává se totiž nechat se obdivovat kolemjdoucími ve směru Hospodářský dvůr v Bohuslavicích. Za průvodem se otáčí snad každý. Někteří hledí zvědavě, jiní jen pozvedávají obočí, další nad tou krásou slintají. „Tam se najíme a pak půjdeme na komentovanou prohlídku minizoo,“ popisuje program dne Bečička.

Nicméně brouci se do Jaroměřic nepřijeli jen tak promenádovat. Vymazlené poklice a kapoty naleštěné tak důkladně, že by na nich uklouzla i moucha, dávají tušit budoucí vřavu. Její vyhodnocení zájemce čeká v osmnáct hodin. „První místo obsadil New Beetle vytříbený do stylu kapely Queen. Druhé místo starý vínový Brouk. Třetí místo New Beetle cabrio s kytkami,“ oznamuje výsledky Bečička.