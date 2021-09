Vyhrál několik prestižních soutěží v tomto oboru. Křížovkářská maturita je ta nejtěžší. „Vysoká obtížnost spočívá v tom, že luštitel neví, jak ta křížovka vypadá, protože tam není zadán žádný obrazec. Ten tvar se musí vyluštit. Může to být hlava zvířete, stavba, nápis a tak dále,“ upřesnil Koudelka.

Aktuálně vymýšlí kvízy pro rádiové posluchače, což ho naplňuje nejvíce. „Pravidelně každou sobotu dopoledne vystupuji v živém vysílání v pořadu Českého rozhlasu, kde lidem zadávám hádanky a oni mi ihned volají. Když to neuhodnou, dám prostor dalšímu. Někdy to vyluští za pár sekund, ale u těch těžkých se občas stane, že to za celou hodinu nerozluští, tak jim to pak prozradím,“ sdělil křížovkář.

Čas, který stráví nad tvorbou těchto kvízů, závisí na jejich obtížnosti. „Úkoly jsou různě tématické, matematické, logické, češtinářské ale i legrační. Některou vymyslím za hodinu. Když chci, aby byla dokonalá, trápím se klidně celý den,“ upřesnil nadšenec.

Brněnský rodák je autorem několika křížovek. „Každý týden jich vytvořím zhruba patnáct pro různá nakladatelství. V mém věku mě to stále udržuje v mentální kondici,“ řekl muž.

Dvacet let byl také v čele nejlepšího brněnského luštitelského kroužku Kabrňáci. Kolegové na něj stále vzpomínají, i přesto, že už v klubu není aktivní. „Vím o něm, že je to vynikající křížovkář, který zvítězil v řadě korespondenčních soutěží. Má široký všeobecný rozhled a knihovnu, kterou by mu mohl každý závidět,“ uvedl předseda spolku Kabrňáci Zdeněk Chromý.

V devadesátých letech minulého století vydával svůj časopis. V něm otiskl křížovku, kde slíbil každému úspěšnému řešiteli finanční odměnu. „Tenkrát se do luštění zapojilo několik set lidí. Bylo tam dost chytáků, takže ji nikdo nevyřešil stoprocentně správně. V přepočtu na dnešní peníze by získali zhruba čtyři až pět tisíc korun,“ řekl Koudelka.

Ze všech jeho úspěchů si velmi cení vítězství v České křížovkářské lize a napsání Křížovkářského slovníku. Také přivedl k hádankám řadu talentovaných luštitelů, nacož je rekordman náležitě hrdý.