Víc než tisícovka žab se u Dušejova už může rozmnožovat u vody, je to i díky dobrovolníkům ze spolku Mokřady a z řad veřejnosti.

Spolek Mokřady pomohl jen u Dušejova do bezpečí více než tisícovce žab. | Foto: Mokřady/Jaromír Maštera

Kvůli koronaviru se letos nemohli přenášení obojživelníků u Dušejova účastnit místní školáci. „Učitelé mě oslovili, jestli by to nemohly zajišťovat i děti, ale já to zamítla s tím, že je nouzový stav a lidé by se neměli shlukovat a příliš vycházet z domu,“ řekla již dříve ředitelka Základní školy Dušejov Marcela Krejčová a pak se alespoň ona sama zapojila do přenášení.