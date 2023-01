Jitka Boho, zpěvačka, moderátorka, vítězka soutěže Česká Miss 2010, 31 let, rodačka z Náramče u Třebíče

Posílám přání mé rodné Náramči, Třebíči, Kraji Vysočina a celé naší krásné zemi. Buďte na sebe hodní, mluvte spolu, komunikujte a radujte se z maličkostí. To opravdové štěstí často nestojí nic. Jde třeba jen o hezkou vzpomínku, zážitek, pohlazení. Nejdůležitější je zdraví. To přeji nám všem a hlavně dětem, které si všechny zaslouží jen to nejlepší. Opatrujte se a mějte se rádi.

Jitka Boho oslavila 11. 11. 2021 třicetiny.Zdroj: Foto: archiv Jitky Boho