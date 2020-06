Stalo se to před dvěma týdny mezi Velkou Bítěší a Deblínem na Brněnsku. Auto, v němž cestoval Adam s kamarádem a jeho matkou, havarovalo krátce po osmé ráno, vyjelo ze silnice a skončilo v lese. Jediný Adam byl schopný po nehodě opustit vůz, nemohl ale najít svůj mobil. Přestože si při srážce pohmoždil záda a pánev, vydal se v dešti a pouze s jednou botou přes maliní a ostružiní zpět k silnici. „Věděl jsem, že nemůžu zůstat sedět v autě. Že musím sehnat pomoc. Měl jsem strach o kamaráda a jeho maminku,“ uvedl skromně chlapec.

Dítěti naštěstí pomohli kolemjedoucí lidé. „V lese za Deblínem si manžel všiml stop na silnici a myslím, že tak po dvou set metrech jsme viděli u silnice Adama, jak se úporně snaží nás zastavit. Stál na kraji silnice a mával. Zastavili jsme. Vyběhla jsem z auta, zeptala se, co se stalo. Řekl, že měli autonehodu. Posadila jsem ho do auta. Hned hlásil, že je tam kamarád s maminkou. Že dostali smyk a auto se i převracelo. Proto jsme hned volali záchranné složky,“ popisuje situaci paní Kristýna, která s manželem projížděla kolem nehody.

Zastavil i řidič dodávky a společně se všichni vydali zpět k havarovanému vozu.

Záchranná služba pak na místo poslala čtyři prostředky, včetně vrtulníku. Na místo dorazila policie a hasiči. Zdravotníci ošetřili oba chlapce a mladou ženu. Adam si pohmoždil záda a pánev, po ošetření byl převezen do Dětské nemocnice na chirurgické oddělení. „Hůř na tom byl jeho kamarád. Bylo nutné zajistit jeho dýchací cesty a napojit ho na řízenou ventilaci. Podali jsme léky a zafixovali jej do vakuové matrace. S podezřením na těžké zranění jsme pak chlapce převezli na ARO Dětské nemocnice v Brně. Mnohočetná těžká poranění utrpěla mladá žena, kterou jsme zaintubovali a na řízené ventilaci jsme ji ve vážném stavu letecky transportovali do Fakultní nemocnice Brno," popsala mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Mladý hrdina se nyní za svůj čin dočkal ocenění. Ve středu mu veřejně poděkovali jihomoravští hasiči. „Čas od času se setkáme s lidmi, kteří jsou v pravou chvíli na pravém místě a dokáží udělat to správné rozhodnutí. Málokdy se však jedná o osmiletého chlapce,“ vysekl Adamovi poklonu jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.

To, co Adam udělal, je mimořádné i podle slov ředitelky jihomoravské záchranky Hany Albrechtové. „Je to jasný důkaz toho, že děti už v útlém věku dokážou pomoci. Například vyhledat a přivést k místu události někoho dospělého, zavolat na linku 155 a snažit se pacienta do příjezdu sanitky uklidnit. Náš malý hrdina byl velmi statečný a jsem ráda, že se s ním moji kolegové mohli setkat. I já mu blahopřeji a za tak skvělý výkon děkuji. Třeba takto šikovný kluk jednou rozšíří naše řady, kdoví…“ okomentovala.