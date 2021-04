Někdo by se asi zeptal, jestli to vůbec v této covidové době jde, když skoro každý z nás přibral nějaké to homeofficeové kilo, a protože hlavně ze stresu, tak se nám přilepilo zrovna tam, kde ho teda v plavkách vůbec rádi nevidíme - na břicho! „Nebude to úplně snadné, ale není to nemožné. Podělím se o moudra, nasbíraná za dlouhých 60 let mého života,“ říká Dana Škorpilová. „Zázračné zkratky a potraviny, po kterých se hubne, nečekejte – nejsou“, upozorňuje.

1. Pijte dost vody

Ne přeslazené nápoje a kafe… Já vím, to není úplně sexy, ale můžete to vylepšit - do džbánu s vodou si nakrájejte plátky citronu, pomeranče nebo jahod, přidejte snítku máty. Nebo si udělejte variantu se stonkem řapíkatého celeru. Zní to strašně, ale je to vážně dobré. Nezapomeňte také velkou sklenicí (vlažné, teplé) vody s citronem začít každý svůj den. Po noci jste dehydratovaní a pomůžete svému tělu s úklidem.

2. Jezte hodně zeleniny

To také nezní úplně příjemně, ale je to to nejlepší, co pro sebe můžete udělat. Vážně! Zelenina v jakékoli úpravě - syrová, pečená, rozmixovaná v polévce… prostě zeleninu ke každému slanému jídlu. Dodá vám nejen vitamíny a vlákninu, ale také vám pomůže zvýšit objem jídla, a to se v před plavkovém období vyplatí!

3. Jezte jen v určitém časovém úseku dne

Třeba mezi 8. a 18. nebo mezi 9. a 19. hodinou. Zavřete pak kuchyň, zamkněte ledničku a spíž, neotvírejte nový pytlík brambůrek ani oříšků a už jen pijte. Ne, víno se nepočítá, pijte… vy víte co! Anebo si uvařte bylinkový čaj.

4. Vařte si doma

Rozdíl mezi koupeným a doma uvařeným jídlem není jenom v kvalitě, v množství aditiv, které nechcete, nevhodném tuku, který taky nechcete, a tuku, který po něm přiberete (a ten už vůbec nechcete!) Rozdíl je i v energii, kterou vynaložíte na jeho přípravu, i v energii, kterou jím získáte - a ta bude přesně taková, jakou budete chtít, protože ji můžete ovlivnit výběrem vhodných surovin.

5. Nedělejte ze sebe popelnici

Nedojídejte zbytky po dětech, po manželovi ani po sobě. Pořiďte si skleněné skladovací nádobky s dobře přiléhajícími víčky a všechny zbytky z vaření, od oběda či večeře do nich hned uzavřete a dejte do ledničky. Zítra budou přichystané, až se vrátíte domů a budete mít hlad. Vůbec je dobrý nápad uvařit více přílohy, jako je třeba quinoa, rýže nebo luštěniny, a uschovat v lednici na další den/dny. To samé udělejte, když pečete kuře. Přidejte ještě 1-2 stehna a šup s nimi do ledničky! Další dny už jen ohřejete, přidáte přílohu z krabičky a doplníte čím? Doplníte zeleninou, viz bod č. 2!

6. Zkuste se více pohybovat

Pohybovat, ne nutně sportovat! Chci tím říci, že do obchodu na nákup jídla půjdete pěšky a nepojedete autem, budete vařit a nenecháte si oběd/večeři přivézt až pod nos, při vaření si pustíte nějakou pořádnou muziku a zatančíte si (jde to i bez partnera), pejska půjdete vyvenčit víckrát než obvykle, při práci u počítače nebudete jen sedět, ale budete pravidelně vstávat a uděláte si třeba 10 dřepů, pak 10 kliků, pak 30 sekund vydržíte v planku… co vás nepadne, pohyb, který zvládnete a vyhovuje vám. Důležité je, abyste celý den neproseděla. Po večeři ještě můžete přidat krátkou digestivní procházku s partnerem nebo vyneste tříděný odpad a obejděte při tom blok.

7. Cvičte se zátěží

Nemusíte být zrovna Arnold, abyste profitovala z většího podílu svalové hmoty ve svém těle. Zlepší vám to náladu i tvar těla. Když budete fyzicky silnější, pomůže vám to psychicky. Mimochodem - víte, že kilogram svalů má na svou údržbu větší spotřebu energie než kilogram tuku? A co to pro vás znamená? Že čím víc svalů, tím víc můžete jíst!

8. Dělejte HIIT

Nevíte, co to je? Je to zkratka anglických slov High Intensity Interval Training, a jak už název napovídá, půjde tu o střídání intervalů vysoce intenzívní pohybové činnosti a intervalů s pohodovým tempem. Není to žádná procházka růžovým sadem, to si řekněme na rovinu, ale už 20 minut takové aktivity vám zrychlí metabolismus na 24-48 hodin, a budete vesele pálit tuky i při sledování filmu na kanapi. A to se vyplatí!

9. Namaskujte opálení

Namažte se samoopalovacím krémem, pěnou nebo mlékem a párkrát to zopakujte. Je až neuvěřitelné, o kolik hnědé tělo vypadá štíhlejší než bílé. Svaly, máte-li už nějaké z praktikování bodu 7., se vám zvýrazní, břicho propadne. Je to podobné, jako když si obléknete černý svetr a černé džíny, rázem budete o několik kilogramů lehčí!

10. "Zmírněte" kila navíc oblečením

A když už nic nepomůže, smiřte se s tím, že (ani) letos prostě nebudete vypadat jako závodnice kategorie bikini fitness, kupte si skvěle ušité (černé) plavky vcelku, které vám postavu podpoří na těch správných místech, stáhnou na těch dalších správných místech, a naučte se chodit jako manekýnka. Když k tomu přidáte úsměv, nikdo si těch pár covidových kilíček ani nevšimne!

www.danaskorpilova.cz