PELHŘIMOVSKO

Václavské slavnosti

Kdy: sobota 28. září od 11.00 do 20.30

Kde: Počátky, Palackého náměstí

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Václavské slavnosti zaberou Palackého náměstí v Počátkách. V deset dopoledne se otevírá tradiční prodejní jarmark, bude možnost vyhlídky z počátecké věže nebo navštívit Městské muzeum a kostel svatého Jana Křtitele. V programu vystoupí Základní umělecká škola Počátky, bude i šermířské vystoupení Vivamus, zahraje Počátecká dechovka, vystoupí Hairy Groupies nebo kapela Like-it. Součástí bude i vystoupení Elán revival. V letním amfiteátru budou tvořivé dílničky, možnost výroby náramků, dětská diskotéka, malování na obličej a nebo skákací hrad.

Vinobraní a Pivobraní

Kdy: sobota 28. září od 10.30 do 22.00

Kde: Želiv, klášterní resort

Za kolik: degustace bude možná po zakoupení u vstupu za 100 korun

Proč přijít: Vínobraní a Pivobraní v klášterním resortu v Želivě nabídne nejen vynikající víno a pivo, ale také bohatý doprovodný program. Na koncertech nebude chybět živá hudba, vystoupí kapela Blackhorn de Gen. Pro děti i dospělé budou připraveny různé dílny, kde si můžete vyzkoušet svojí zručnost. Restaurace připraví k dobrému pití také dobré jídlo.

Vinobraní a pivobraní v Želivě | Video: Resort klášter Želiv

Záhořecké Prasepečínky

Kdy: sobota 28. září v 7.00

Kde: Záhoří, hasičárna

Proč přijít: Dobrovolní hasiči a KTM Záhoří zvou na šestnáctý ročník vepřového pečení o putovní trofej. Jde o tradiční veselou soutěž o nejchutnější vepřovou pečeni. O hudební doprovod se postará kapela Amarok. Stálými účastníky jsou Záhoří, Vystrkov, Komorovice, Mladé Bříště, Staré Bříště, Skála nebo Bystrá.

Pacovské trhy

Kdy: neděle 29. září od 9.00 do 16.00

Kde: Pacov, areál skateparku

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Pacovské trhy zvou na pouťový trh. Zájemci se mohou těšit na speciálně prodloužený trh, který nabídne nejrůznější lokální výrobky a produkty. Nebude chybět občerstvení a živá hudba. V Pacově je po celý víkend pouť.

JIHLAVSKO

Food Fest Telč 2024

Kdy: sobota 28. září od 10.00 do 19.00

Kde: Telč, Panský dvůr

Proč přijít: Pořádná nálož gastra čeká na návštěvníky Food Festu v Panském dvoře v Telči. Tradiční i netradiční pokrmy nabídne více jak 22 stánkářů. Ve výběru bude zahraniční kuchyně, spoustu zajímavých snacků a specialit, veganský stánek s jedinečnou zapatistickou kávou. Dále se mohou návštěvníci těšit na dětské tvořivé workshopy a po celý den bude hudební doprovod.

Vepřové hody

Kdy: sobota 28. září od 9.30

Kde: Hodice, náves pod obřím stanem

Za kolik: vstupné 100 korun, od 19.00 150 korun

Proč přijít: Vepřové hody na hodické návsi začínají v sobotu už od půl desáté ráno. Lidé si budou moci přijít nakoupit zabijačkové dobroty domů nebo si je mohou sníst na místě ve velkém stanu. Tam na ně čeká doprovodný program v podobě kapely Náhodou band, která bude hrát od půl desáté do půl třetí odpoledne. Ve tři hodiny nastoupí kapela Poličanka a v půl osmé večer potom bude zábava s kapelou Terestial. Venku bude na děti čekat pouť.

Atmosféra Vepřových hodů v Hodicích 2023. | Video: Deník/Jana Kodysová

Václavské a Rybí hody

Kdy: sobota 28. září od 11.00

Kde: Roštejn, hrad

Za kolik: vstupné na kapelu Morava 100 korun

Proč přijít: Hrad Roštejn zve v sobotu na Rybí hody. Bude možné zakoupit a ochutnat speciality z ruk, které dodává rodinné rybářství pana Nechvátala z Cerekve. V nabídce bude i smažený kapr na česneku, kapří škvarky, rybí tatarák nebo uzený pstruh či kapr. Dále budou moci lidé ochutnat dobroty z brambor jako bramboráky, bramborové placky a podobně. Vše od 11.00 až do vyprodání zásob. Od dvou hodin odpoledne zahraje k tanci a poslechu před hradem legendární kapela Morava. Vstupné na kapelu se vybírá od 12.00 a bude za 100 korun.

Ježkova jízda

Kdy: sobota 28. září od 8.15 do 16.00

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí; Větrný Jeníkov, centrum

Za kolik: vstupné pro diváky zdarma, startovné na místě 350 korun jezdec, 250 korun spolujezdec

Proč přijít: Milovníci veteránských aut a strojů se sejdou v sobotu na Masarykově náměstí v Jihlavě. Startuje tu třetí ročník Ježkovy jízdy, která povede do Větrného Jeníkova. Vítáni jsou historické automobily, motocykly a bude i výstava strojů a orientační závod s hodnotnými cenami pro vítěze. Lidé mohou auta obdivovat od 8.15 do 10.15 na jihlavském náměstí, poté stroje odjedou do Větrného Jeníkova, kde bude od 12.00 do 13.50 výstava strojů, oběd a návštěva muzea. Ve dvě jedou auta zpět do Jihlavy, kde bude v půl čtvrté vyhlášení vítězů.

Nejstarší vůz účastnící se sobotní Ježkovy jízdy byl zároveň také nejhezčí. Jeho majitel Jaroslav Zvolánek pak získal navrch ještě hlavní cenu, Pohár hejtmana. | Video: Deník/Martin Singr

Svatováclavské slavnosti

Kdy: sobota 28. září od 9.00 do 17.00

Kde: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Svatováclavské slavnosti na telčském náměstí začínají už v devět dopoledne, kdy se otevírá farmářský a řemeslný trh. Svatý Václav slavnostně vyjede s družinou ve dvě odpoledne. V půl třetí se představí skupina historického šermu SHS Herold, budou cikánské tance Siderea a na programu bude i akrobatické vystoupení šašic. Ve čtyři hodiny odpoledne vystoupí kapela LeGranda.

Den pro starou Brtnici

Kdy: sobota 28. září od 9.00

Kde: Brtnice, náměstí a další místa

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Den pro starou Brtnici nabídne v sobotu bohatý program. Už v devět startuje na náměstí řemeslný jarmark a farmářské trhy. Pro děti budou projížďky koňským povozem nebo pohádky pro děti. Vystoupí také šermíři z Novus Origo, dále Mažoretky Pomněnky z Brtnice a bude i dobová módní přehlídka secesních modelů. Od pěti hodin hraje kapela Druhej dech. Zároveň s tím budou v Brtnici otevřené památky jako zámecký kostel s věží, farní kostel sv. Jakuba Většího, Hoffmanův dům či Zámek Brtnice. Zde bude od 20.00 koncert se Zorou Jandovou a Zdeňkem Mertou a Vilémem Veverkou a Trio plus.

Slavnostní vyjížďka na srazu traktorů Zetor v Třeštici v roce 2021 | Video: Jana Kodysová

Sraz traktorů Zetor

Kdy: neděle 29. září od 11.00

Kde: Třeštice, náves

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Sraz traktorů Zetor chystají v Třeštici na neděli od 11.00. Slavnostní vyjížďka je na programu o půl druhé odpoledne, bude i soutěž o nejhezčí traktor. Od dvou hodin je přehlídka traktorů na návsi. Ve tři hodiny bude ocenění nej traktorů, traktoristů a traktoristek. Návrat traktorů do stodol a garáží bude od pěti hodin odpoledne.

HAVLÍČKOBRODSKO

Den otevřených dveří ve sklárnách

Kdy: sobota 28. září od 8.00 do 14.00

Kde: Světlá nad Sázavou, Crystal Bohemia

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční den otevřených dveří pořádají sklárny Crystal Bohemia. Lidé budou moci nahlédnout do fascinujícího světa moderní výroby skla a také si budou moci pořídit křišťálové výrobky za neodolatelné ceny. Exkurze bude v pravidelných intervalech mezi osmou a druhou hodinou. Pro děti bude připravený skákací hrad a bude i bohaté občerstvení. Tento víkend je také v parku ve Světlé nad Sázavou tradiční pouť.

24. svatováclavský den

Kdy: sobota 28. září od 9.00 do 12.00

Kde: Havlíčkův Brod, park pod hrází rybníku Hastrman

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Svatováclavský dětský den se koná v sobotu v Havlíčkově Brodě pod hrází Hastrmanu. Návštěvníci uvidí ukázky výcviku psů, zájemci se svezou na koních, projdou si stanoviště plné her. Během dopoledne budou zábavné soutěže, skákací hrad, jezdečtí koně, sladké odměny, loutkové divadlo i malování na obličej. Bavit bude diskžokej a moderátor Libor Veselý.

Rozjíždění čtvrté pece ve sklárnách Crystalite Bohemia ve Světlé nad Sázavou. | Video: DENÍK/Petr Stránský

Běh pro dětskou duši

Kdy: sobota 28. září od 9.00 do 16.00

Kde: Havlíčkův Brod, areál Psychiatrické nemocnice

Za kolik: startovné, děti do tří let zdarma, do 15 let 100 korun, do 16 let 200 korun

Proč přijít: Běh pro dětskou duši je charitativní běh v areálu Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod. Startuje se od Dětského oddělení. Na programu jsou různé vzdálenosti. Děti do šesti let běží 600 metrů, dále jsou na výběr tratě 2800 a 5600 metrů. Celý výtěžek z akce putuje na transparentní účet NF Fotbal pomáhá.

Dobročinný ples

Kdy: sobota 28. září od 19.00

Kde: Chotěboř, sokolovna

Za kolik: vstupné 200 korun na stání, 250 korun na sezení

Proč přijít: Devátý ročník dobročinného plesu se koná v chotěbořské sokolovně od 19.00. Zahraje kapela Gentleband. Výtěžek z akce poputuje na dobročinné účely.

TŘEBÍČSKO

Bramborobraní

Kdy: sobota 28. září od 10.00 do 16.00

Kde: Okříšky, osada Koupaliště

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Bramborobraní zabere Osadu Koupaliště Okříšky. Bude tu moderovaný program pro děti, lanová dráha, aquazorbing, skákací hrad, airsoft pistole, bagřík pro děti a dětský koutek. Dále stříkání vodním dělem, jízda na koních, ukázka hadů, malování na obličej, pletení copánků nebo chůze po laně. A spoustu další zábavy, včetně třinácti stanovišť s úkoly, za které děti odměna nemine. K jídlu budou speciality z brambor. Například bramboračka, bramborové pekáče, bramborové spirály, bramboráky se zelím, s masovou směsí nebo s kuřecím masem.

Rybářský piknik

Kdy: sobota 28. září od 8.00 do 12.30

Kde: Hrotovice, U Dolního rybníka

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Hrotovicích u Dolního rybníka se koná Rybářský piknik. Na programu bude prodej rybích specialit, prodej živých ryb, ukázky z činnosti mysliveckého spolku Hrotovice a také se ukážou sokolníci a dravci. K tanci a poslechu zahraje kapela Madlenka.

Okno do středověku

Kdy: sobota 28. září od 13.00 do 17.00

Kde: Jemnice, zámecký park

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Lidé se mohou podívat v jemnickém zámeckém parku do středověku. Na programu bude historické představení plné napětí a autentických středověkých scén, dále bude historická stezka parkem, kde se lidé seznámí s fascinujícími detaily ze života v této době. Návštěvníci prožijí nezapomenutelné odpoledne plné zábavy a poučení v krásném prostředí. Akci pořádá Volné společenství Johanitů z jemnické komendy.

Burza sběratelských oborů

Kdy: sobota 28. září

Kde: Moravské Budějovice, zámecké konírny

Za kolik: vstupné 20 korun, stůl 30 korun

Proč přijít: V areálu zámecké konírny v Moravských Budějovicích se koná sbírka sběratelských oborů. Na stolech budou mince, papírová platidla, pohlednice, poštovní známky, kapesní kalendáříky, odznaky, pivní tácky, etikety, modely aut, letadel, hračky, panenky nebo hodinky a další sběratelské předměty.

ŽĎÁRSKO

Lidová krojová pouť

Kdy: sobota 28. září od 9.30 do 17.00

Kde: Žďár nad Sázavou, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční krojovaná pouť ke svatému Janu Nepomuckému se koná v sobotu 28. září v poutním kostele na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Pouť začíná v půl desáté průvodem, který jde od křížku u cesty na Vysoké směrem k Zelené hoře. V deset tu bude poutní mše svatá, kterou bude sloužit brněnský biskup Pavel Konzbul, dále bude žehnání zrekonstruované německé kaple v ambitu kostela. Od půl dvanácté vystoupí folklorní soubory. Program zakončí mše v půl páté.

Svatováclavské slavnosti

Kdy: sobota 28. září od 8.00 do 16.00

Kde: Nové Město na Moravě, kostel svaté Kunhuty a přilehlá místa

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Svatováclavské slavnosti v Novém Městě na Moravě nabídnou zajímavý program. V kostele svaté Kunhuty začne akce od osmi mší svatou, až do pravého poledne budou i novoměstské farmářské trhy v parku za kostelem, na tom samém místě bude i benefiční kavárna Portimo a také vtipná hra Sládkovna. V parku za kostelem zahraje od půl deváté do půl dvanácté Martin Sedlák a Jenda Novák. Ve spodní části Vratislavova náměstí bude během dopoledne výstava Klubu historických vozidel Žďár nad Sázavou. V kulturním domě pak bude Fler trh, a to od 9.00 do 16.00.

Veselská pouť. | Video: Deník/videokoláž Tomáš Valaškovčák, foto Tomáš Marek

Novoveselská pouť

Kdy: sobota 28. a neděle 29. září

Kde: Nové Veselí, centrum a různá místa

Proč přijít: Svatováclavská pouť v Novém Veselí nabídne pestré vyžití. Už od pátku až do neděle se lidé mohou těšit na pouťové atrakce v areálu SDH pod Zdravotním střediskem. V pátek od osmi večer bude pouťová zábava v sokolovně s kapelou Beat Band. V neděli bude posezení pod hasičskou pergolou už od sedmi ráno do šesti večer. Kdo chce, může se jít podívat na komentovanou prohlídku do místní základní školy spojenou s výstavou československých letců v RAF, a to v čase od 9.00 do 14.00. Bude výstava v kostele a v parku zahrají od dvou do čtyř odpoledne Veseláci. Zahrádkáři v neděli odpoledne vystavují v moštárně a veselský jarmark u hasičů bude také v neděli od 10.00 do 17.00.

Kachní derby

Kdy: sobota 28. září od 13.00 do 16.00

Kde: Zubří, Jasenka

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Druhý ročník závodu o pohár vítěze Kachního derby se koná v areálu Jasenky v Zubří u Nového Města na Moravě. Pod dohledem rozhodčího bude úkolem účastníků vylovit z rybníčku co nejvíce gumových kachniček, a to námi předem připravenými síťkami. To vše v časovém limitu. Pro účast v závodech není potřeba žádné vybavení, pouze vhodné oblečení a vůli zvítězit. Kachní derby je rozdělené do tří kategorií. A to děti od šesti do dvanácti let, týmová soutěž s tříčlenným týmem a hlavní kategorie o pohár vítěze Kachního Derby. Občerstvení připraveno.