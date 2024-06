Největší akcí na Pelhřimovsku bude o víkendu už 34. ročník festivalu s rekordy a kuriozity v Pelhřimově. Pořádá ho Agentura Dobrý den, která rekordy sbírá a zapisuje. Škodovky se od pátku do neděle sjedou do kempu ve Vyskytné.

PELHŘIMOVSKO

Festival rekordů a kuriozit

Kdy: pátek 7. a sobota 8. června

Kde: Pelhřimov, náměstí a okolí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Pelhřimově se koná už 34. ročník Festivalu Pelhřimov – město rekordů. Návštěvníci uvidí na akci činorodé lidi, kteří jsou ve svých oborech výjimeční. Festival je zdrojem neobvyklých situací, postřehů, námětů a součástí jsou také koncerty, taneční vstupy, dobrá zábava, jídlo a pití. Akce začne v pátek od šesti hodin večer, v průběhu večera vystoupí například kapela Livin Free nebo Precedens. V sobotu je zahájení v 13.20 s kapelou Bee Band a k vidění budou různé rekordy.

Škoda sraz

Kdy: pátek 7. června od 16.00 až neděle 9. června do 9.00

Kde: Vyskytná, Kemp Vyskytná

Proč přijít: Do kempu ve Vyskytné najedou škodovky různého stáří. Koná se tu dvanáctý ročník Škoda srazu. Pro účastníky budou nachystané soutěže, spanilé jízdy, občerstvení a zábava. Budou i sprinty na letišti v Častkovicích. Program bude pro účastníky nezapomenutelnou vzpomínkou, slibují organizátoři.

JIHLAVSKO

Den s Krajem Vysočina

Kdy: sobota 8. června od 15.00 do 20.30

Kde: Jihlava, Český mlýn

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Den s Krajem Vysočina bude letos na téma pohyb a sport. Půjde o odpoledne plné sportovních workshopů pro děti i dospělé. Čeká na vás koloběh s Elitavers od Sportovní akademie Jihlava, možnost zapůjčení skateboardů. Zájemci si vyzkouší parkour, udělají si testy zdatnosti, požární útok, kickbox, šachy nebo americký fotbal. Na programu bude i workout, moderní tanec a mnoho dalšího. Od šesti večer zahraje Bee Band a od půl osmé Zatrestband Petra Píši.

Koncert filmových melodií

Kdy: neděle 9. června od 17.00

Kde: Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Koncert filmových melodií v podání Symfonického orchestru Masarykovy univerzity zazní v nádherných kulisách telčského náměstí. Lidé uslyší hudbu z filmů Poltergeist, Mumie, Pán prstenů, Harry Potter a kámen mudrců, A.I. Umělá Inteligence, Patriot, Jurský park nebo Pirátů z Karibiku. Repertoár je rozmanitý. Koncert je v rámci oslav 105 let od založení Masarykovy univerzity a 20 let od založení Univerzitního centra.

Bába Cup

Kdy: pátek 7. a sobota 8. června, spanilá jízda v sobotu od 10.30

Kde: Brtnice, Zámek Příseka – Muzeum autíček

Za kolik: startovné 100 korun

Proč přijít: Bába Cup je sraz strojů do padesáti kubických centimetrů, tedy především takzvaných babet nebo stadionů. Zájemci budou najíždět už v pátek odpoledne, od šesti hodin je připravena přednáška na téma Babetti konstruktér a zlepšovatel. Večer bude posezení s občerstvením a živou hudbou. V sobotu od devíti do deseti je prezentace účastníků, od devíti opět přednáška na stejné téma a od půl jedenácté do půl čtvrté bude spanilá jízda v délce asi čtyřicet kilometrů. Projížďka povede na hrad Rokštejn s občerstvením v Brtnici. Budou soutěže o ceny, prohlídka zámku i tombola.

Piknik na Keťásku

Kdy: sobota 8. června od 12.00

Kde: Jihlava, park Keťásek

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Osmý ročník pikniku se koná v parku na Keťásku. Půjde o malou galerii venku, k tomu bude jídlo, pití a trochu muziky. Na pikniku si přijde na své každá tvořivá duše, umělec, kuchtík, kutil a další návštěvníci. Kdo chce, může tu prezentovat svou tvorbu, poslechnout si hudbu a také se podívat na doprovodný program a výtvory zúčastněných. Zahájení je v pravé poledne, od dvou hodin bude divadlo Malvína, poté Hijacks, Vlastík pípl a Apple Spokesman Eč.

HAVLÍČKOBRODSKO

Horácko zpívá a tančí

Kdy: pátek 7. a sobota 8. června 2024

Kde: Světlá nad Sázavou, nádvoří zámku, náměstí a další místa

Za kolik: vstupné zdarma a dobrovolné

Proč přijít: Na zámku ve Světlé nad Sázavou se koná třináctý ročník folklorního festivalu Horácko zpívá a tančí. V pátek od čtyř do šesti hodin odpoledne bude na zámku pořad Pramínky, jde o komponovaný program dětských folklorních souborů a vystoupení vítězů soutěže Zpěváček 2024 na Horácku. Od sedmi hodin hraje Ledecká dudácká muzika. V sobotu se na náměstí od osmi do jedné odpoledne uskuteční jarmark lidových řemesel. Od dvou do tří bude na zámku pěvecký sbor Gaudeamus a od tří do pěti bude na zámku hlavní festivalový pořad Horácko zpívá a tančí. Půjde o přehled folklorních souborů a vítězů horáckých Zpěváčků 2024.

Slavnosti Amylonu

Kdy: sobota 8. června od 13.30

Kde: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Báječný den s celou rodinou si mohou přijít užít lidé na Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě. Společnost Amylon slaví třicet let od svého působení ve městě a připravila s městem narozeninové oslavy se spoustou skvělé muziky, zábavy a aktivit pro celou rodinu. Pro děti je připravená dívčí skupina Lollipopz a dětská párty ve stylu Tlapkové patroly, zazpívá Anna K., vystoupí kapela Mňága a Žďorp a oslavy vyvrcholí také vystoupením chlapecké taneční, pěvecké a stripterské skupiny MIG 21 z Prahy 5 Smíchova.

TŘEBÍČSKO

Zámostí v Třebíči

Kdy: pátek 7. června od 16.00, sobota 8. června od 14.30

Kde: Třebíč, Podzámecká niva

Za kolik: vstupné, jednodenní na místě 750 korun

Proč přijít: V Třebíči začne 26. ročník festivalu Zámostí v Třebíči. První červnový víkend bude na Podzámecké nivě ve znamení hudby, kultury, kámošů a rodiny. Vystoupí Tatabojs, 58G, Gleb, Vltava, Smack One, NobodyListen, Poletíme?, Jordan Haj a Emma Smetana, Zatrestband, Michajlov a další. Pro děti bude malá scéna a pro velké nabitá taneční scéna. Součástí je i bohatý doprovodný program. Více na www.zamosti.cz.

Legiovlak v Třebíči

Kdy: až do 9. června do 16.00

Kde: Třebíč, železniční stanice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Legiovlak v Třebíči stojí na třebíčském vlakovém nádraží ve všední dny od osmi do šesti večer a o víkendu od devíti do sedmi hodin večer. Skládá se ze čtrnácti zrekonstruovaných vagónů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se legionáři přepravovali v letech 1918 až 1920 napříč Ruskem pro Transsibiřské magistrále. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů. Komentované prohlídky jsou ve všední dny od 14.00 a o víkendu v každou celou.

Country Fest pod Věží

Kdy: sobota 8. června od 15.00

Kde: Moravské Budějovice, zámecké nádvoří

Za kolik: vstupné na místě do 18.00 za 300 korun, po 18.00 za 400 korun

Proč přijít: Country fest pod věží začíná ve tři hodiny odpoledne na zámeckém nádvoří v Moravských Budějovicích. Přijede Jan Nedvěd mladší s příbuznými, Roman Horký, Květinka, Tuláci, Duha, Plechová blecha a Countrydej.

ŽĎÁRSKO

Den Žďáru

Kdy: sobota 8. června od 10.00

Kde: Žďár nad Sázavou, Farská humna

Proč přijít: Akce začíná už v pátek, ale hlavní program je nachystaný na sobotu. Hvězdou programu bude Aneta Langerová, ale návštěvníci si užijí také The Doort, Dou na boso nebo žďárské folklorní soubory. Další program připravují žďárské neziskové organizace, knihovna nebo místní firmy. Historická nádech dodá akci Společnost historického šermu Flamberg. Vystoupí folklorní soubor Kamínek a Horácká muzika. Bude i řemeslný jarmark.

Otevřená zahrada u Velkého Meziříčí

Kdy: sobota 8. června od 9.00 až neděle 9. června od 18.00

Kde: Velké Meziříčí, zahrady Rozmarínek, Petráveč

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Víkend otevřených zahrad bude v zahradě Rozmarínek v Petráveči u Velkého Meziříčí ve znamení komentované prohlídky a zasadit strom si přijede také herec Miroslav Donutil. Vystoupí kapela Weget. Děti si budou moci tvořit a uvidí také oslici Emu a králíčky. Součástí bude občerstvení s točeným pivem.