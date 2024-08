PELHŘIMOVSKO

Aneta Langerová

Kdy: pátek 9. srpna, od 20.00

Kde: Pelhřimov, venkovní scéna KD Máj

Za kolik: vstupné 750 korun

Proč přijít: Zázračná písně krajina. Neboli Aneta Langerová se vydává se svou kapelou a smyčcovým triem na koncertní turné a zavítá i do Pelhřimova. Přijďte si udělat hezký letní večer, zaposlouchat se do jejích písní a melodií smyčcových nástrojů. Aneta Langerová se na české hudební scéně pohybuje dvacet let, má na kontě několik hitů, které zní v rádiích.

Černovicko se baví

Kdy: sobota 10. srpna, od 13.00

Kde: Černovice, tržiště

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Město Černovice zve na festival, kde vystoupí Rangers - Plavci, Seskupení za účelem, Peshata, Cirkus Ponorka a Černovická dechovka. Organizátoři chystají zábavnou show Chůdadlo a pohádky pro děti, pro zájemce bude k dispozici lezecká stěna, prezentace místních spolků a k tomu i ukázka hasičské techniky. Na místě budou také trhy a stánky, lokální výrobky, řemesla, stánky s občerstvením.

Aneta Langerová v Třebíči 23. 3. 2022. | Video: Deník/Milan Krčmář

JIHLAVSKO

Parní léto

Kdy: sobota 10. srpna a neděle 11. srpna

Kde: Telč, Třešť, Kostelec, Hodice

Za kolik: jízdné 150 a 200 korun, zlevněné 100 a 150 korun, vstupné na akci do Hodic zdarma

Proč přijít: Během těchto víkendových výletních jízd parního vlaku na trati Kostelec, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice můžete zažít spoustu krásných zážitků. Na stanicích je zajištěn doprovodný program, při kterém se pobaví nejen děti, ale i celá rodina. Těšit se můžete i na telčskou Expozici historie železniční dopravy nebo třešťské Muzeum Tesla. V čele páry uvidíme legendární Kafemlejnek - lokomotivu 310.093. V sobotu 10. srpna bude program na nádraží v Hodicích. K tanci a poslechu od čtrnácti hodin zahraje kapela Umí hovno a od dvaceti hodin začne taneční zábava s kapelou Renegát. Na místě si můžete prohlédnout parní lokomotivu, která se zdrží několik hodin. Pro tento den platí na trase Hodice - Třešť - Hodice speciální jízdné.

Letní sportovní hry v ZOO

Kdy: pátek 9. srpna od 18.30

Kde: Jihlava, zoologická zahrada

Za kolik: vstupné 350/230 korun

Proč přijít: Zájemci mohou přijít změřit své sportovní dovednosti se zvířecími šampiony. Půjde o neobyčejné večerní prohlídky s průvodcem jihlavskou zoo určenou rodinám s dětmi. Začátky jsou v 18.30 a 19.00. Nutné ověřit dostupnost v e-shopu jihlavské zoologické zahrady a tam objednat. Délka programu je 120 minut. V ceně je průvodce, parkování a doprovodný program pro děti, včetně malého občerstvení.

Parní léto v Hodicích 2022 | Video: Jana Kodysová

Finále Prázdnin v Telči

Kdy: od 9. do 11. srpna od 19.30

Kde: Telč, hlavní scéna na nádvoří zámku

Za kolik: vstupné 500 korun

Proč přijít: Festival Prázdniny v Telči jde do finále. Návštěvníci se mohou v pátek na hlavní scéně na nádvoří zámku těšit na kapely Bárka a Spirituál kvartet, v sobotu vystoupí VeHiBa a Etc a v neděli dorazí The Ladybirds, Nerez a Lucia a Bára Hrzánová a Condurago. Kromě hlavních scén si lidé mohou užít stánky na náměstí a vedlejší scény u lodiček, na náměstí nebo pod lípou v parku.

Bleší trh

Kdy: neděle 11. srpna, od 9.00

Kde: Polná, parkoviště před zámkem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Dejte věcem druhou šanci. To je motto blešího trhu, který se koná v neděli 11. srpna v Polné. Přijít tam můžete mezi devátou a dvanáctou hodinou. Připraveno je i občerstvení.

Festival Prázdniny v Telči a jeho atmosféra. | Video: Deník/Sara Szczyrbová

HAVLÍČKOBRODSKO

Den židovských památek

Kdy: neděle 11. srpna, od 13.00

Kde: Habry, židovský hřbitov, židovská synagoga

Proč přijít: V odpoledních hodinách bude ke zhlédnutí interiér synagogy, kterou se snaží zachránit a renovovat spolek Habry, je však teprve na začátku své cesty. V synagoze bude výstava Židovského muzea v Praze nazvaná Symboly emancipace. Synagogy 19. století v českých zemích. Na prohlídku synagogy naváže od 15.00 komentovaná prohlídka Jaroslava Achaba Haidlera na haberském židovském hřbitově. Synagoga bude otevřená od 13.00 do 14.30 a od 17.00 do 18.00. Komentovaná prohlídka hřbitova - sraz v 15.00 u hřbitova.

Jelen a přátelé

Kdy: sobota 10. srpna, od 14.00

Kde: Přibyslav, areál pod zámkem

Za kolik: vstupné 790 korun, dětská vstupenka 190 korun

Proč přijít: Začátek druhé dekády chce kapela Jelen oslavit na největším open-air koncertu, který proběhne 10. srpna na louce pod zámkem v Přibyslavi na Vysočině, kde je kapela doma. Na akci přijali pozvání přátelé kapely - Rybičky 48, Pokáč a Kateřina Marie Tichá & Bandjeez. Bude to celodenní oslava hudby s programem pro celou rodinu. Akce začne programem pro děti, od 15.30 zahájí koncerty Kateřina Marie Tichá & Bandjeez.

| Video: Youtube

Anděl Páně 2 a Jiří Strach

Kdy: sobota 10. srpna, od 19.00

Kde: Ledeč nad Sázavou, nádvoří hradu

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Když filmový večer, tak na hradě. Tentokrát bude letní kino v Ledči se speciálním hostem. Léto je sice v plném proudu a zima je daleko, ale proč si nepřipomenout pohádkovou vánoční atmosféru. Od devatenácti hodin tak začne beseda s režisérem Jiřím Strachem. Ten přiblíží, jak v roce 2016 natáčel na hradě v Ledči pohádku Anděl Páně 2, plnou čertů a Mikulášů. Promítání pokračování legendární pohádky začne ve 20.30.

TŘEBÍČSKO

Traktormánie

Kdy: sobota 10. srpna, od 10.00

Kde: Studenec, horní hřiště

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Na programu třetího ročníku Traktormánie ve Studenci bude spanilá jízda, slalom, couvání s vlekem, dovednostní sprint, tahání nákladního vozidla. Pro děti organizátoři připravili skákací hrad, minibagr, výstavu zemědělské techniky a mnoho dalšího. Od sedmnácti hodin zahraje kapela Bez angažmá. Kdo chce startovat na akci, musí počítat se startovným ve výši 150 korun. Registrace je mezi osmou a desátou hodinou. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

Jemnická bitva

Kdy: pátek 9. srpna a sobota 10. srpna

Kde: Jemnice, zámecký park

Proč přijít: Již čtrnáctý ročník bitvy v Jemnici. Zámecký park opět poskytne útočiště stovkám šermířů, kteří se utkají v odpolední bitvě. Program tradičně začne už v pátek večer koncertem kapely Metanoon. V sobotním odpoledním programu se představí tanečnice, šermíři, alchymista, fakír a uvidíte například ukázku práva utrpného. Akci zakončíme ohnivým gala večerem.

| Video: Youtube

ŽĎÁRSKO

Výročí 444 let

Kdy: pátek 9. srpna až neděle 11. srpna

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí a další místa

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Letošní Vavřinecká pouť bude v duchu oslav 444 výročí povýšení Bystřice nad Pernštejnem na město. V pátek vás čeká pouťová zábava na výletišti Pod Horou. V sobotu bude program pokračovat na Masarykově náměstí, kde bude sraz historických vozidel, dále na in-line oválu, kde organizátoři chystají dětský majáles a prázdninovou rockotéku. Neděle začne pouťovými bohoslužbami, pro děti je na Masarykově náměstí přichystaná Albertíkova dinoo show, koncert dechových kapel, zpěvačky Lenny a legendární kapely Olympic. Chybět nebude ani slavnostní ceremonie.

Horácký džbánek

Kdy: sobota 10. srpna, od 14.30

Kde: Žďár nad Sázavou, zámek - zámecká Forota

Za kolik: vstupné 590 korun

Proč přijít: Tradiční festival folk-country hudby se vrací v plné parádě, s novou energií a opět na staronové místo! Tentokrát se těšíme na jednačtyřicátý. V sobotu 10. srpna na zámku vystoupí David Koller, Javory cimbál, Kamelot, Rozálie a Mňága a Žďorp. Kromě hlavní hudební scény, festival letos představí i novinku - druhou scénu s kavárnou, kde na vás čeká výběr bluegrassové hudby. Nechybí ani zábava pro nejmenší a bohatá nabídka občerstvení, aby jste si festival mohli užít od začátku až do konce. Letošní ročník je také spojen s novým charitativním projektem Zavěšená vstupenka, který umožní koupit vstupenky pro ty, kteří si to sami nemohou dovolit.

Svratecký Retroden 2019. | Video: Deník/ Lenka Mašová

Retro den

Kdy: sobota 10. srpna, od 14.00

Kde: Svratka, hasičská a sokolská zahrada

Proč přijít: Na co vás naláká šestnáctý Retro den? Zcela jistě nebudou chybět veterány, které nás vrátí zpět do zlatých ér automobilismu. Hlavní tahák bude oblíbená retro módní přehlídka, která nás okouzlí svými jedinečnými outfity a třpytem minulých dekád. A co by to bylo za Retroden bez skvělé hudby? Bude přichystaný zářivý hudební program. Na pódiu vystoupí Petra Černocká a kapela Bokomara. Koncertní menu bude pokračovat skupinou Sorry! Zakončení bude patřit večerní diskotéce s hity šedesátých až osmdesátých let, ať si můžete zatančit a zazpívat pecky té doby.