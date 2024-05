Nadcházející víkend na Pelhřimovsku přinese především zpestření ke dni dětí. Lidé se však mohou přijít v sobotu pobavit do humpolecké Stromovky, kde se koná Humpolecké létohraní. Putovat za pohádkou se bude v Žirovnici.

Jedna z akcí v humpolecké Stromovce. | Video: DENÍK/Denisa Krejčí

PELHŘIMOVSKO

Den dětí u KD Máj

Kdy: pátek 31. května od 14.00 do 17.30

Kde: Pelhřimov, KD Máj

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Odpoledne plné zábavy čeká na návštěvníky kulturního domu Máj. Návštěvníci se mohou těšit na nafukovcí, skákací atrakce, bungee trampolíny, na ukázku dravců, hudební a sportovní arénu, výtvarné dílny, přehlídku vozů IZS, malování na obličej, airbrush tetování, fotokoutek, lezeckou stěnu nebo řetízkový kolotoč. V případě hezkého počasí bude i hasičská pěna.

Humpolecké létohraní

Kdy: sobota 1. června od 13.00 do 22.00

Kde: Humpolec, Stromovka

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Humpolecké léto začne v sobotu od půl druhé tanečním vystoupením ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec. Budou hrát Yellow Sisters aneb Zvěřinec pro děti s beatboxem. Divadlo pro děti obstará Kouzelné jablíčko a k tanci a poslechu zahraje od půl šesté Fukin´Your Soul, kapela Oči a také Rock & Roll Band Marcela Woodmana. Bude také cirkusiště, kolotoč a hry řezbáře Matěje, tvořivá dílna a také malování na obličej.

Zdroj: Deník/ Aneta Slavíková

Putování za pohádkou

Kdy: sobota 1. června od 15.00

Kde: Žirovnice, Chlounská 665

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Putování za pohádkou začíná na 1. nádvoří od dvou do půl čtvrté. Bude Dřevěné divadlo Jana Hrubce a od pěti pohádka Zvířátka a loupežníci. Cíl bude opět na I. nádvoří Zámku Žirovnice, kde bude skákací hrad a občerstvení, které zajišťuje Restaurace u Kuše. Organizátoři doporučují sportovní oblečení.

JIHLAVSKO

Farmářský trh

Kdy: sobota 1. června od 9.00 do 12.00

Kde: Jihlava, park Gustava Mahlera

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Kvalitní suroviny od regionálních zemědělců a řemeslníků. To čeká na zájemce v parku Gustava Mahlera v sobotu v dopoledních hodinách. Koná se tu totiž farmářský trh, který nabídne dobré uzeniny, maso, mléko, mléčené výrobky, pečivo, oleje, koření nebo pesta či marmelády.

Den s CZ LOKO

Kdy: sobota 1. června od 10.00 do 16.00

Kde: Jihlava, fabrika CZ LOKO

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Jak se vyrábí lokomotivy? U příležitosti výročí 175 let CZ LOKO a 30 let provozovny CZ LOKO Jihlava se otevírá brána jihlavského areálu. Den nabídne program pro celou rodinu, hlavní hvězdou bude zpěvačka Olga Lounová. Zájemci si budou moci prohlédnout výrobní haly a kompletní lokomotivní portfolio v čele s duální lokomotivou DualShunter 2000. Součástí akce bude i herní aktivity s železniční tématikou pro děti, výstava modulové železnice a zahraničních modelů, kouzelnické vystoupení a mikromagie mezi diváky. Nebudou chybět ani jízdy na lokomotivě a šlapací drezíně.

Zdroj: Deník/ Martin Singr

Muzejní a galerijní noc

Kdy: pátek 31. května od 13.00 do 22.00

Kde: Telč, různá místa

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Muzejní a galerijní noc v Telči zavede například do Městské galerie Hasičský dům, na Panský dvůr, do Muzea Vysočiny Jihlava, na Univerzitní centrum nebo do Muzea techniky Telč. Na zámku bude od šesti do devíti akce Zámeckým muzeem po setmění. V Muzeu techniky bude od šesti večer setkání s majiteli a renovátory strojů a také bude vědomostní kvíz. Do expozic V Podzámčí bude v Panském dvoře vstup zdarma.

Šmoulové v Cityparku

Kdy: sobota 1. června od 11.00

Kde: Jihlava, Hradební 1, Citypark

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Mezinárodní den dětí se Šmoulíky chystají organizátoři v Cityparku Jihlava. V sobotu 1: června čeká na děti nezapomenutelné setkání s nejoblíbenější kreslenými postavičkami všech generací. Přijde Taťka Šmoula, Šmoulinka, Fešák, Koumák i Nešika. Bude šmoulí diskotéka, fotokoutek nebo modré dílničky s výrobou slizu. Tombola o skvělé ceny.

Zdroj: Youtube

HAVLÍČKOBRODSKO

Sklářský den

Kdy: sobota 1. června od 10.00 do 17.00

Kde: Světlá nad Sázavou, zámek

Za kolik: základní vstupné dospělého je 160 korun

Proč přijít: Zámek ve Světlé nad Sázavou zve na léto se skláři. Už v sobotu se tu uskuteční sklářský jarmark, který slibuje účast sklářských mistrů ze Světlé a i z daleka. V několika improvizovaných dílničkách uvidí mistři nejen výrobky vznikat, ale mohou si je i zakoupit. Od 1. června do posledního srpna je na zámku přehlídka a aukce exponátů významných sklářských výtvarníků.

Zdroj: Jana Kudrhaltová

Setkání s hasiči

Kdy: pátek 31. května od 10.00

Kde: Havlíčkův Brod, MC Zvoneček

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Setkání s hasiči se koná v MC Zvoneček v Havlíčkově Brodě v pátek 31. května od deseti hodin dopoledne. Zájemci uvidí hasičskou techniku v parku za budovou centra. Děti si prohlédnou hasičské auto a vyzkouší si výstroj a zastříkají si z proudnice.

11. festival dechových hudeb

Kdy: sobota 1. června od 14.00

Kde: Golčův Jeníkov, místní sokolovna

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Jedenáctý ročník festivalu dechových hudeb s názvem Memoriál Vlasty Dvořáka se koná v sobotu od dvou v místní sokolovně v Golčově Jeníkově. Na programu bude od dvou hodin odpoledne nejmenší chodská dechovka Sedmihorka a od čtyř hodin odpoledne dechová kapela Galáni. Občerstvení zajištěno.

Zdroj: Karel Novotný

TŘEBÍČSKO

Burger Street Festival

Kdy: od 31. května do 2. června

Kde: Třebíč, sportovní areál Na Hvězdě 1388

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Sportovní areál Na Hvězdě v Třebíči bude hostit Burger Street Festival. Půjde o největší český street food fest, který doporučuje i hvězdný kuchař Roman Paulus. Návštěvníci se mohou těšit na nepřeberné množství burgerů, na pestrý program a soutěž o burgery za 3 500 korun.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Pohádkové odpoledne v zámeckém parku

Kdy: neděle 2. června od 14.00

Kde: Jaroměřice nad Rokytnou, zámecký park

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Pohádkové odpoledne v zámeckém parku státního zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou začíná ve dvě hodiny odpoledne. Připraven bude skákací hrad, malování na obličej a cirkusový fotokoutek.

Pohádkový les

Kdy: neděle 2. června od 14.00 do 17.00

Kde: Třebíč, hvězdárna a DDM Borovina

Za kolik: vstupné 20 korun za dítě, doprovod zdarma

Proč přijít: Pohádkový les je akce určená pro rodiny s dětmi. Na cestě čekají zájemce různé kvízy, úkoly a pohádkové bytosti. Poslední skupinka vyráží na trasu ve čtyři hodiny odpoledne. Začátek trasy je u hvězdárny v Třebíči a konec u DDM Třebíč.

ŽĎÁRSKO

Den s veterány

Kdy: sobota 1. června od 11.00 do 17.00

Kde: Žďár nad Sázavou, zámek

Za kolik: v rámci běžného vstupného

Proč přijít: Žďárská zámek zaberou v sobotu veteránská auta. Půjde o 53. Memoriál Ing. Petra Muchy. Setkají se tu historická vozidla do roku výroby 1950, která budou v zámeckém areálu k vidění po celý den.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Muzejní a galerijní noc

Kdy: pátek 31. května od 15.00 do 20.00

Kde: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Za kolik: vstupné volné

Proč přijít: Páteční odpoledne mohou lidé strávit v prostorách Horáckého muzea, Horácké galerie a Novoměstského hasičského muzea v neobvyklém čase. Těšit se zájemci mohou na komentované prohlídky nových výstav, divadlo, volné vstupy do všech institucí a také na zábavnou hledačko po městě pro malé i velké dobrodruhy.

Otevření pohádkové stezky

Kdy: neděle 2. června od 13.00

Kde: Fryšava pod Žákovou Horou, Hotel Medlov

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: K příležitosti dne dětí otevírají na Medlově pohádkovou stezku. Půjde o putování za bytostmi lesů a luk s tajuplným pohádkovým pokladem na konci. Půjde o odpolední zážitkové putování s dětmi, které si může projít každý až do konce září 2024. Mapy jsou k dostání na recepci Hotelu Medlov.