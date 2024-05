Žirovnice bude v sobotu slavit 170 let města. Zájemce čeká pestrý program s hudbou a kulturou. Veteránská technika dorazí do Nového Rychnova a šermíři obsadí o víkendu hrad Orlík nad Humpolcem.

PELHŘIMOVSKO

Oslava 170 let Žirovnice

Kdy: sobota 25. května od 10.00

Kde: Žirovnice, pouťové parkoviště

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Žirovnici budou oslavovat 170 let města. Od deseti do pěti večer čeká na zájemce Mint Market a bohatý kulturní a hudební program. V 11.00 vystoupí kapela The Fibres, poté od 14.00 Yellow Sisters – Zvěřinec. V půl čtvrté vystoupí Základní umělecká škola Žirovnice, která slaví třicet let a od půl šesté Havrani. Ti slaví 60 let. Miloš Dodo Doležal je na programu v 18.30 a kapela Poletíme? Od 20.30. Součástí bude skákací hrad a bohaté občerstvení. Od devíti do pěti bude otevřený i zámecký areál.

Veterány Nový Rychnov

Kdy: sobota 25. května od 13.00

Kde: Nový Rychnov, Nový Rychnov 270

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Letos se v Novém Rychnově koná druhý ročník srazu historické techniky a nově bude i vyjížďka po okolí Rychnova. Akce začíná v jednu hodinu odpoledne. Lidé si budou moci stroje prohlédnout, součástí budou i soutěže o zajímavé ceny. Jak pro účastníky, tak pro veřejnost. Vítězové budou vyhlášení v několika kategoriích. Občerstvení zajištěno.

Šermířský víkend na Orlíku

Kdy: sobota 25. května od 11.00 a neděle 26. května od 15.00

Kde: Humpolec, hrad Orlík nad Humpolcem

Za kolik: vstupné na představení dobrovolné, vstupné do hradu běžné

Proč přijít: Šermíři se vydají na hrad Orlík nad Humpolcem. Budou nachystaná různá představení, vyjma toho je nachystaná střelnice, kde si budou moci zájemci vyzkoušet střelbu z luku, kuše a vrhání seker. Pro nejmenší rytíře bude připravená arénka se cvičnými zbraněmi.

JIHLAVSKO

Eurojack a pivní fest

Kdy: sobota 25. května od 12.00 a neděle 26. května od 11.00

Kde: Jihlava, amfiteátr

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Český závod ze seriálu Mistrovství Evropy v dřevorubeckém sportu Eurojack se letos uskuteční poslední květnový víkend a v seriálu je první v pořadí. V sobotu budou kvalifikace mužů a žen do nedělního finále, vždy od 12.00. Součástí budou i závody v lezení žen a mužů. Kromě dřevorubeckých výkonů se lidé mohou těšit na festival Jihlavské pivní pábení. Jde o festival minipivovarů. V sobotu akci zpestří kapely VOSOLIT!, fullstop nebo The Suspenzors.

Den s Icomem

Kdy: sobota 25. května od 10.00 do 14.00

Kde: Jihlava, sídlo Icom transport, Jiráskova

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Společnost Icom transport otevře své brány příznivcům a milovníkům dopravy. Do areálu na adrese Jiráskova budou lidé moci přijít v sobotu mezi desátou a druhou hodinou. Každý, kdo vlastní alespoň řidičský průkaz skupiny B, může pod dohledem profesionálů řídit autobus. Kromě toho zájemci uvidí výstavu vozového parku dopravce a také autorizovaný servis Mercedes-Benz. Kdo chce, může si kromě autobusu přijít vyzkoušet řídit i nový elektrický tahač eActros.

Teslácký šotek

Kdy: sobota 25. května, start od 6.30 do 10.00, konec v 17.00

Kde: Jihlava, technologický park, Havlíčkova ulice, areál někdejší Tesly Jihlava

Za kolik: startovné 30 korun, děti a studenti do 18 let, členové KČT 20 korun

Proč přijít: Teslácký šotek je velký akce pro turisty a cyklisty v Jihlavě. Trasy pro pěší vedou po turisticky značených trasách a okruhu s možností navštívit vyhlídku Zaječí skok. Trasy pro pěší jsou od pěti do čtyřiceti kilometrů, trasy pro cyklisty jsou dlouhé od 18 do 62 kilometrů. Všichni účastníci obdrží diplom, sušenku a pití. Bude i tombola.

Kolem Telče

Kdy: sobota 25. května od 10.00

Kde: Telč, Panský dvůr

Za kolik: startovné na místě: 350 korun

Proč přijít: Květnová projížďka na kole okolím Telče je určená všem fanouškům čerstvého vzduchu, sportu, dobré zábavy a dobrého jídla a pití. Na účastníky čeká padesátikilometrová trasa po zpevněných cestách. Účastníci se registrují v sobotu od půl deváté do půl desáté ráno. Start je v deset dopoledne. V šest večer je zakončení s vyhlášením a poté bude večerní zábava na letní terase s DJ Barnym.

HAVLÍČKOBRODSKO

Myslivecké slavnosti 2024

Kdy: sobota 25. května od 10.00

Kde: Světlá nad Sázavou, zámek

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na zámku ve Světlé nad Sázavou se konají myslivecké slavnosti. Akci zahájí chovatelská přehlídka trofejí v deset dopoledne. Dětský den s myslivostí startuje v 11.00. Na programu jsou dále ukázky vábení zvěře, loveckých psů, dravců a sov. Součástí bude i koncert lovecké hudby, alternativní a laserová střelnice, tombola, výstavní a prodejní stánky a to vše v krásném prostředí zámku a parku.

Noc v muzeu a galerii

Kdy: pátek 24. května od 17.00 do 22.00

Kde: Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Lidé se mohou od pěti hodin večer v prostorách muzea těšit na různorodé aktivity s archeologickou tematikou. Pro děti bude připravena bojovka, při jejímž zdolávání si zahrají na malé vědce, lovce a umělce. Na řadu přijde i strach, do podzemních chodeb muzea se nastěhovala strašidla. Od 18.00 se koná přednáška Urbanismus Havlíčkova Brodu včera a dnes o proměnách města v souvislosti s plánováním silnic od Libora Honzárka.

Molitanový muž

Kdy: sobota 25. května od 15.00

Kde: Havlíčkův Brod, náměstí, rybník Cihlář

Proč přijít: Havlíčkův Brod bude svědkem třináctého ročníku amatérského triatlonu Molitanový muž s bohatým doprovodným programem na havlíčkobrodském náměstí. Během kulturního programu vystoupí od šesti do deseti hodin několik hudebních skupin. Konkrétně Pohoda, Red Nose, Našrot a Kletyend. Kdo chce závodit, ten se musí připravit na dvousetmetrovou porci plavání, patnáct kilometrů cyklistiky a také dva kilometry běhu.

TŘEBÍČSKO

Běh pro paměť národa

Kdy: sobota 25. května od 8.30

Kde: Třebíč, Libušino údolí, start a cíl u DDM (Alternátoru)

Za kolik: cena různá podle toho, jakou si vyberete trasu

Proč přijít: I letos v Třebíči se koná Běh pro paměť národa. Zájemci poběží za všechny, kteří se nevzdali. Trasy vedou Libušiným údolím a měří pět nebo deset kilometrů, součástí bude i neměřený běh na 1 kilometr, kterého se mohou zúčastnit i rodiče s dětmi a kočárky. Běh pro paměť národa není jenom o sportovní aktivitě a fyzické vytrvalosti. Startovné jde na Paměti národa, která dokumentuje osudy pamětníků, pomáhá jim, vzdělává děti i dospělé.

Svátky hudby s Václavem Hudečkem

Kdy: od 24. května do 26. května, vždy od 19.00

Kde: Třebíč, Divadlo Pasáž, foyer divadla Pasáž, bazilika sv. Prokopa

Za kolik: základní vstupné od 220 do 280 korun, senioři od 180 do 250 korun

Proč přijít: Tři večery jako svátek hudby s houslistou Václavem Hudečkem. Páteční večer v Divadle Pasáž bude patři Rocko Barocco, fascinující tváře hudby. Zpěv Gabriela Vermelho, housle Václav Hudeček. Sobota ve foyer divadla Pasáž bude stopou slavné muzikantské rodiny Klan Klánských. Basbaryton Daniel Klánský, housle Klára Klánská, klavír Lukáš Klánský a na housle Václav Hudeček. Neděle bude v bazilice svatého Prokopa vrcholem komorní hudby s Kukal Kvartetem.

Namrous fest vůl 6

Kdy: sobota 25. května od 18.00

Kde: Moravské Budějovice, letní kino

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: Pětatřicet let punku v Moravských Budějovicích. Od šesti večer budou hrát kapely Plankton z Třebíče, Tady nikdo není ze Želetavy, Namrous konspirace z Lukova, metal Devotion, dále Aggresssive Tyrants nebo Affected. Pivo, limo, jídlo bude. Akce není vhodná pro děti a mladistvé.

ŽĎÁRSKO

Stalingradská slavnost

Kdy: sobota 25. května od 9.00 do 20.00

Kde: Žďár nad Sázavou, Brodská

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Stalingradská slavnost ve Žďáře nad Sázavou bude plná tance a hudby. Od devíti do dvanácti čeká na zájemce blešák. Udělejte si doma jarní úklid. Od dvanácti do dvou bude společný oběd nebo káva. Napečte buchty a koláče a vezměte je s sebou. V pět odpoledne se rozpálí gril a pojede Stalingradský burger. V půl šesté vystoupí umělci, Panta Rhei z projektu festivalu KoresponDance. V šest večer bude otevřená hodina tance od Báry Rakušanové. Celým odpolednem provede DJ Peter.

Otevírání Studánek

Kdy: sobota 25. května od 14.00

Kde: Tři Studně, lesní areál u studánek Barborky a Vitulky

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Každoroční slavnost s otvíráním studánek čeká na zájemce v obci Tři Studně. Zahájení obstará moderátorka Monika Halvová, s historií otevírání studánek seznámí starosta Miloš Brabec a kantátu Bohuslava Martinů uvede pěvecký sbor Continuo Pardubice pod vedením Lucie Gregorovič Fárové. Zbojnické písně bude mít na svědomí Pavel Jurkovič. Pásmo Na Chalupě uvedou folklorní soubory Bystřinka, Rozmarýnek a Dětská muzika Josefka.

Den dětí

Kdy: neděle 26. května od 9.30 do 17.30

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, Eden Centrum

Za kolik: vstup do areálu zdarma

Proč přijít: Den dětí pořádají v bystřickém centru Eden. Součástí bude i Den spolků. Děti a jejich doprovod se mohou těšit na Kouzelnou školku s Františkem a Luckou, na Mad Move což je street workout a také bude workshop žonglování. Vystoupí a prezentovat se budou spolky, bohatý doprovodný program a vše, co nabízí Eden. Děti mohou ten den zdarma do městského muzea i do Muzea veterán Tatra klub.

Traktoriáda Písečná zmole

Kdy: neděle 26. května od 10.00 do 16.30

Kde: Písečné

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Traktoriáda Písečná zmole nabídne v neděli pestrý program. Stroje se budou sjíždět do desáté hodiny ráno, od deseti do půl dvanácté bude příprava v podobě spanilé jízdy. V jednu odpoledne bude soutěž ve sprintu, ve dvě soutěž pro diváky a v půl třetí se traktory budou brodit. V půl čtvrté je na programu jízda zručnosti a v půl páté bude ukončení a předání cen. Den bude plný soutěží, bohatý dětský program a občerstvení zajištěno.

