Druhý adventní víkend na Pelhřimovsku přinese Vánoce v Medou, hranou prohlídku s vánočním příběhem v Želivě a také bláznivou show pro děti v Pelhřimově.

Želivský klášter nabízí mimo jiné i hrané prohlídky. Tyto byly v létě. | Video: Zuzana Musilová

PELHŘIMOVSKO

Vánoce v Medou

Kdy: pátek 8. prosince od 10.00 do 18.00

Kde: Humpolec, Centrum denních služeb Medou

Proč přijít: Vánoce v Medou jsou na programu v pátek 8. prosince od deseti do šesti večer ve vile Lužická 775 v Humpolci. Součástí bude dobročinný bazar, prodejní výstava výrobků Medou, vánoční líčení s Veronikou, kavárnička, cukroví a koledy. To vše s kouzelnou vánoční atmosférou.

Hraná prohlídka: Vánoční příběh

Kdy: sobota 9. prosince až neděle 10. prosince, různé časy

Kde: Želiv, klášterní resort

Za kolik: vstupné 240/180 korun

Proč přijít: Chcete prožít vánoční příběh na vlastní kůži? V želivském klášteře se návštěvníci seznámí s notoricky známým příběhem zrození Ježíše, ale také příběhem, který zůstával skrytý. V představení nebudou chybět skvělé herecké výkony, ale i zajímavá choreografie s ohněm doplněná o pyrotechnické efekty a další překvapení. Ideální i pro rodiny s dětmi. Hraje se v sobotu 9. prosince v 15.15, 17.15 a 19.30 a v neděli 10. prosince v 15.00 a v 17.15. Vhodné rezervovat vstupenky na centrum@zeliv.eu nebo 725448291.

Letní hrané prohlídky v Želivě:

Zdroj: Zuzana Musilová

Lollipopz bláznivá show

Kdy: neděle 10. prosince od 15.00

Kde: Pelhřimov, kulturní dům Máj

Za kolik: standard vstupné je 400 korun, s osobním setkáním 700 korun

Proč přijít: Bláznivá show kapely Lollipopz čeká Pelhřimov. Amy, Anet, Neli a Annie objíždí celou republiku a nevynechají ani Pelhřimov. Zazní známé i nové písničky, bude možné se také s kapelou setkat a návštěvníky čeká show nabitá písničkami, soutěžemi a smíchem.

JIHLAVSKO

Předvánoční setkání u Bosch svařáku

Kdy: pátek 8. prosince od 14.00

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Za kolik: Předvánoční setkání u svařáku nejen pro zaměstnance jihlavského závodu Bosch se koná v pátek odpoledne na jihlavském Masarykově náměstí. Veřejnost může přijít na cukroví, trdelník a nebo si dát voňavý štrúdl se svařákem. Prodej začíná ve dvě odpoledne, program potom od tří hodin. Po třetí vystoupí Fusion Jihlava, dále zahrají kapely Oči, Pokáč nebo Lenny. Videomapping na Bránu Matky Boží bude od čtyř do sedmi každých čtvrt hodin, vždy v celou, čtvrt, půl a tři čtvrtě. Lidé se mohou těšit na ledové sochy.

Vánoční tvoření v Panském dvoře

Kdy: sobota 9. prosince od 14.00 do 17.00

Kde: Telč, Panský dvůr

Za kolik: platba za spotřebovaný materiál

Proč přijít: Odpočinek od vánočního pečení nabízí Vánoční tvoření v Panském dvoře v Telči. Zájemci mohou přijít s dětmi vyrábět do tamního turistického informačního centra. Návštěvníci si vyrobí výzdobu z přírodních materiálů a také si zkusí udělat netradiční vánoční dekorace. Teplé a studené občerstvení zajištěno, malování na obličej a zábavné hry pro děti.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Vánoční zámecký jarmark

Kdy: sobota 9. prosince od 10.00 do 16.00

Kde: Třešť, zámek

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Vánoční zámecký jarmark bude v sobotu od deseti do čtyř v Třešti na nádvoří. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční i netradiční vánoční dobroty, cukroví a vánoční koláčky od zámeckých cukrářek, zámecký svařák a jiné teplé nápoje. Součástí bude prodej vánočních suvenýrů, svíček, sojových mýdel, koupelových solí, keramiky, šperků a další. Mezi 11.30 a 14.00 akci zpestří kapela Summer in Head Vol. II. nejen s vánočními tóny.

Opatovský vánoční jarmark

Kdy: sobota 9. prosince od 10.00 do 17.00

Kde: Opatov u Dušejova, kulturní dům

Proč přijít: V Opatově na Jihlavsku nachystali vánoční jarmark s vůní perníčků a s vánoční atmosférou. K zakoupení budou předměty domácí výroby, jmelí a různé vánoční dekorace. V proslulé kavárně Hospoda Na škole bude v nabídce trdelník, valašský frgál a něco dobrého k snědku. K zakoupení bude i výborná jeníkovská vánočka, jmelí a tradiční vánoční perníčky. Vystoupí děti z MŠ a ZŠ Vyskytná za doprovodu harmonikáře a mnoho dalšího. Pro děti jsou připravené dílničky.

Zdroj: Štěpánka Saadouni

HAVLÍČKOBRODSKO

Adventní pec ve Vlkovsku

Kdy: neděle 10. prosince od 14.00 do 16.00

Kde: Havlíčkův Brod, za rybníkem Cihlář

Proč přijít: Adventní pec pro malé i velké čeká ve Vlkovsku za rybníkem Cihlář v Havlíčkově Brodě. Na programu bude pečení perníčků a drobného pečiva ve středověké chlebové peci. Zájemci vyrobí oplatky v tradiční oplatnici, dále bude součástí vyprávění o zdejších vánočních kulinárních zvycích. Na děti čeká pekárenská dílnička. Akci pořádá Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod.

Druhý adventní jarmark v Pavlově

Kdy: sobota 9. prosince od 14.00

Kde: Stanice Pavlov

Proč přijít: Lesní klub Vydrýsek pořádá druhý vánoční jarmark ve Stanici Pavlov, která pečuje o hendikepované živočichy. Ta je pak vrací zpět do přírody. Zájemci si společně užijí předvánoční atmosféru, zahřeje je oheň, čaj nebo svařák. Společně s dětmi si návštěvníci zazpívají koledy a k zakoupení budou drobné předměty vlastní výroby.

Loňský adventní jarmark v Ledči:

Zdroj: Se souhlasem hradu Ledeč

TŘEBÍČSKO

Oslava svátku Chanuka

Kdy: sobota 9. prosince od 13.00

Kde: Třebíč, Dům Seligmanna Bauera, Zadní synagoga

Za kolik: vstupné různé

Proč přijít: Chanuku oslaví v Třebíči v domě Seligmanna Bauera a v Zadní synagoze. Dům nabídne od jedné hodiny otevření krámku voňavých dobrot, připravuje se Hudba na talíři a Cena podle toho, co si dáte. Od jedné do šesti večer nebude chybět chanukové tvoření s Hudbou na talíři. Vstupné 70 korun. V Zadní synagoze se koná krátké seznámení s Chanukou, bude se zapalovat chanukový svícen, hra s drejdlem o odměnu. Začátek vždy v každou celou od jedné až do pěti. Vstupné 70 korun.

Vánoční jarmark Za Vratama

Kdy: sobota 9. a neděle 10. prosince od 10.00 do 18.00

Kde: Bransouze, areál Za Vratama

Proč přijít: Zájemci mohou přijít nasát vánoční atmosféru do areálu Za Vratama v Bransouzích. Pro návštěvníky je připraveno vánoční tržiště, občerstvení, dětské dílničky, betlém a mnoho dalšího. Součástí bude betlém s živými ovečkami, vánoční strom, otevřené ohně, skvělé občerstvení, svařák, punč, sladkosti, koledy a mnoho dalších šikovných tvůrců. Pro děti jsou připravené dílničky a na místě bude i stylový fotokoutek.

Loňský adventní jarmark v Třebíči:

Zdroj: Marie Ovčáčková

Vánoční jarmark Výčapy

Kdy: sobota 9. prosince od 15.00

Kde: Výčapy, sokolovna

Proč přijít: Druhý ročník vánočního jarmarku se koná v sobotu od tří hodin odpoledne v sokolovně ve Výčapech. Návštěvníci si mohou pořídit produkty od lokálních prodejců, kteří nabídnou vánoční výzdobu, andělíčky, betlém, háčkované oblečení, korálky, med, medovinu, datlové pokušení, ryby, uzeniny, oblečení nebo ekologicky šetrnou drogerii. Bohaté občerstvení zajistí Sokol Výčapy.

ŽĎÁRSKO

Baroko v srdci ve Žďáru

Kdy: sobota 9. prosince od 12.00 do 18.00

Kde: Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky

Proč přijít: Společenské setkání Baroko v srdci: Santiniho památka ve Žďáře, tak se jmenuje akce, která vypukne v sobotu v pravé poledne na náměstí Republiky. Na pódiu se se svými koncerty vystřídají Sluníčka ze ZŠ Komenského 2, Cvrčci ze ZUŠ F. Drdly. Vystoupí hudební soubor Milana Kozla ze ZUŠ F. Drdly, Malina Brothers, Barock Santini, ukáže se provazochodec pod barokní oblohou a diváky čeká také vzdušná akrobacie nad hlavami diváků.

Arakain a Argema

Kdy: sobota 9. prosince od 20.00

Kde: Herálec, kulturní dům

Za kolik: v předprodeji 590 korun

Proč přijít: V kulturním domě v Herálci bude pořádně rušno, přijedou nabušené kapely. Rockový nářez předvede kapela Arakain s Janem Toužimským a také kapela Argema, která bude na akci křtít nové CD. Kapela Argema je na hudební scéně už přes čtyřicet let. Sestava členů se několikrát změnila. Po koncertě bude rockotéka.

Zdroj: Jan Karásek