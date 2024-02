Kam vzít svou lásku na Valentýna? Přinášíme tipy nejen z Pelhřimovska

Valentýn, svátek všech zamilovaných, letos připadá na středu 14. února a my máme hned několik tipů, jak tento den oslavit. Napříč Vysočinou je možné vydat se s drahou polovičkou na sváteční večeři, vzít ji do lázní a nebo třeba do kina na romantiku. Inspirujte se.

Želivský klášter a varhany | Video: Deník/Jiří Kašpárek