Město musí šetřit: nový bazén v Pelhřimově nebude

Nedostatečné zázemí přitom není jedinou komplikací, kterou ve městě podle jejích slov vnímá a zažívá. „Je tu špatná administrativa. Na úřadě všechno trvá a člověk se s radnicí nedomluví, když něco potřebuje,“ uvažuje Bedrníčková.

Situaci vidí podobně o dvě generace mladší studentka Adriana Goleňová.

„Úplně mi tu chybí nějaké kulturní vyžití. Mám pocit, že pro mladé ve městě nic není. A když se bavím s přáteli, vidí to stejně. Nemají důvod tu zůstávat,“ vypráví studentka, která na vysokou školu dojíždí do Českých Budějovic.

Srovnání těchto dvou měst se tak nevyhnula. „Je to samozřejmě větší město než Pelhřimov, ale i tak jsou jeho možnosti úplně někde jinde. Nedá se to srovnávat. A souhlasím s přáteli. Nemyslím si, že se do Pelhřimova po výšce vrátím. Není tu nic, co by mě sem nadále táhlo,“ bilancuje Goleňová.

Pelhřimov leží v západní části Kraje Vysočina. Zároveň je jedním z jeho pěti okresních měst. Leží sedmadvacet kilometrů od Jihlavy a třiadevadesát kilometrů od Prahy. V Pelhřimově žije okolo šestnácti tisíc lidí. Od devadesátých let si město počet obyvatel udržuje bez výkyvů.

Plánované investice zasáhnou do výsledku voleb také podle opozičního lídra Pavla Hájka. Kromě bazénu požaduje za rozhodující také rekonstrukci Sporthotelu, zimního stadionu či rybníku Stráž.

„Je potřeba dokončit projekty, které se ve městě dlouhodobě řeší. Musíme se podívat realitě do zrcadla. Bazén je megalomanský projekt. V současnosti na něj město peníze nemá, aniž by nedošlo k dramatickému zadlužení. Je nutné ho přesto opravit, ale tak, abychom to zvládli,“ uvádí pelhřimovský politik.

Za další megalomanský projekt považuje obnovu Sporthotelu. „Za mě je to nesmysl. Jedna velká věc je rozdělaná, nedokončená, jenže se načíná další. Spíš by bylo lepší se zaměřit na opláštění zimního stadionu. Střechu je potřeba upravit a zkontrolovat, aby unesla fotovoltaické panely,“ říká Hájek.

A dodává, že není kompletně proti rekonstrukci sportovního hotelu. „Jen se to musí udělat rozumně. Jen jsou ve městě klíčovější projekty jako právě bazén. Ten na rozdíl od Sporthotelu nepočká,“ myslí si.

Pohled do historie Pehlřimova



Původ města Pelhřimova sahá do třináctého století. Město nechal založit král Václav II. v roce 1290. V šestnáctém století se pak Pelhřimov stal městem královským. Postupně se v dalších staletích hospodářsky rozvíjelo a jeho význam rostl. Stopu na městě také zanechal totalitní režim. Za něj zmizela značná část historických budov. Zbourán byl Starý Pivovar, barokní sýpka, masné krámy i židovská synagoga.

Kromě lokálních záležitostí budou mít na volby vliv i celospolečenská témata a politika, myslí si Hájek.

„Určitě se to v hlasování promítne. Část lidí rozhoduje na základě stranických preferencí a nezaměřují se tolik na místní dění. A energetická situace ovlivňuje i chod města. Je potřeba to řešit. Když se to neudělá, těžko budeme mít plnohodnotně fungující školy, sportoviště nebo divadlo,“ přibližuje Hájek.

Spokojený se situací na radnici je ředitel Základní školy Na Pražské Pelhřimov Luděk Charouzek. „Situace mi tady přijde dobrá a stabilizovaná,“ hodnotí.

Přesto by jako ostatní Pelhřimovští uvítal opravu bazénu. „Vnímám to jako nejsilnější téma. Doufám, že se ho po volbách konečně dočkáme. Osobně bych to uvítal. Stejně tak i větší důraz na cyklostezky,“ doplňuje Charouzek.

Na stezky pro cyklisty a propojení města s místními částmi by se chtěl do budoucna zaměřit současný místostarosta Zdeněk Jaroš.

„Ještě letos na podzim začnou vznikat dvě cyklostezky. Jedna povede okolo rybníku Stráž. Druhá propojí nedaleké obce Rynárec či Vokov. Důležité bude protáhnout trasy až do centra, aby se cyklisté do města dostali bezpečně a pohodlně. A to je něco, čemu je potřeba,“ předesílá Jaroš.

Předvolební reportáž Deníku: Proč právě Pelhřimov? Jiří Kašpárek, redaktor Pelhřimovského deníku



Pelhřimov je okresní město Kraje Vysočina a zároveň páté největší město v regionu.



Jiří Kašpárek, redaktor Pelhřimovského Deníku