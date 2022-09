ANKETA: Co byste si přáli, aby volby v Rovné na Pelhřimovsku změnily?

Do zastupitelstva kandiduje zároveň společně s manželkou. „Ona je politicky zkušenější. Já původně ani do politiky jít nechtěl. Ale lidi mě přemluvili, tak do toho jdu,“ říká začínající politik.

Místní se shodnou na tom, že by větší klid v obci uvítali. S rozdělením vesnice spokojení nejsou. Zároveň se shodují na tom, že nesoulad byl v obci delší dobu. Jen v nedávné době vypluly na povrch. „Lidé tu jsou navzájem příbuzní. Takže to tu je hodně rozdělené na rodinné klany. Ale takové to bylo skoro odjakživa. A lepší už to asi ani nebude. Já se kvůli tomu v ničem ani angažuji,“ mrzí důchodkyni Marii Žákovou.

Přesto si žena vybavuje dobu, kdy se podle ní žilo ve vesnici lépe. „Kdysi Rovná spadala pod sousední ves Hořepník. Lidé tedy drželi víc pospolu. Jeden nezáviděl tomu druhému. Nikdo totiž nestál výš než někdo jiný,“ vzpomíná obyvatelka Rovné.

K volbám se chystá také důchodkyně Anna Kucmochová. Koho bude volit, však prozradit nechtěla. „Za svůj život jsem ještě volby nevynechala, co mi paměť slouží. Chci to dodržet do konce života Ani letošek by neměl být výjimkou. Ještě se ale pobavím s rodinou, komu hlas dáme,“ uvažuje Kucmochová. Od výsledku voleb si slibuje jediné. „Chci mít klid. Přivdala jsem se sem kdysi. Takže na stará kolena nechci nějaké rozbroje. I když se to možná těžko změní,“ dodává Kucmochová.

V Rovné na Pelhřimovsku žije přes padesát obyvatel. Obec vznikla okolo gotického kostela svatého Martina. Kdysi k Rovné náležely nedaleké obce Mašovice a Vítovice. Na přelomu padesátých a šedesátých let byla Rovná připojena ke dva kilometry vzdálené obci Hořepník. Od ní se opět osamostatnila v roce 1992. Mašovice a Vítovice nadále zůstaly pod zprávou obce Hořepník.

Jedním z témat, na kterém se lidé neshodnou, je doprava. Do Rovné jezdí autobus dvakrát denně. Brzy ráno a odpoledne. Aby se místní někam dostali, musí použít auto. Někomu klid vyhovuje, jiní si připadají odříznutí od světa. „Když chci někam jet, musím použít auto. Nevadí mi to, protože jsem řidič z povolání. Ale někdo bez auta se jinam jen tak nedostane. Školka, obchody i lékař jsou minimálně pár kilometrů vzdálené. Hodil by se tu i další kontejner, hlavně na směsný odpad. Trvá až dva týdny, než ho odvezou. A za tu dobu je plný. Holt stojíme bokem,“ popisuje situaci Bohuslav Krla.

Klid a samotu naopak vítá Hana Struhovská. „Když se někam potřebuji dostat, jedu se synem. Autobus sem opravdu často nezajíždí a člověk si na něj musí ráno přivstat. Na druhou stranu to chápu. Kdyby jezdil častěji, nenaplnil by se. A já jsem spokojená s tím, že je to tu díky tomu poklidné. Vyhovuje mi to víc, než kdyby sem každou chvíli někdo jezdil,“ říká místní žena s tím, že v současnosti je to podle ní řešené lépe než v minulosti.

Předvolební reportáž Deníku: Proč Rovná?

Naposledy zde volili loni v prosinci. Zastupitelstvo se tehdy rozhádalo a tři lidé ze sedmičlenného zastupitelstva odstoupili. Obec zůstává rozdělená. Mezi důvody, které vedly k rezignaci, patřily osobní neshody, střet zájmů i vyhoření.



